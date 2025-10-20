Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Nacht zum 26. Oktober werden die Uhren zurückgestellt: Smarte Thermostate passen sich automatisch an die Zeitumstellung an.
In der Nacht zum 26. Oktober werden die Uhren zurückgestellt: Smarte Thermostate passen sich automatisch an die Zeitumstellung an. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
In der Nacht zum 26. Oktober werden die Uhren zurückgestellt: Smarte Thermostate passen sich automatisch an die Zeitumstellung an.
In der Nacht zum 26. Oktober werden die Uhren zurückgestellt: Smarte Thermostate passen sich automatisch an die Zeitumstellung an. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Haus & Garten
Winterzeit: Warum sich der Blick auf die Heizungsuhr lohnt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nachtabsenkung der Heizung kann Geld sparen. Doch wer abends nicht frösteln will, schaut am Sonntag mal auf deren Zeitschaltuhr. Und auch für Mieter gibt's Möglichkeiten, den Verbrauch anzupassen.

Berlin.

Am 26. Oktober heißt es wieder: Winterzeit – also nachts um drei die Uhren auf zwei Uhr zurückstellen. Manuell müssen Sie das mittlerweile zwar nur noch bei wenigen Uhren tun. Auf die Zeitschaltuhren von Heizungsanlagen kann sich allerdings ein prüfender Blick lohnen. Denn bei ihnen funktioniert die Umstellung auf Winterzeit - anders als bei Smartphones, Laptops und Co. - meist nicht automatisch, informiert der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG).

Dreht man in dem Fall nicht aktiv an der Uhr, heizt man womöglich ab Sonntag am tatsächlichen Bedarf vorbei - durch eine nicht mehr zum eigenen Tagesablauf passende Nachtabsenkung der Heizung. 

Nachtabsenkung spart Energie

Die Nachtabsenkung soll dafür sorgen, dass in denjenigen Stunden, in denen man weniger Wärme in den Räumen braucht, also etwa nachts, automatisch weniger geheizt wird. In Einfamilienhäusern kann sie laut der Energieberatung der Verbraucherzentralen fünf bis zwölf Prozent Heizenergie sparen. 

Läuft die Nachtabsenkung allerdings im Sommerzeit-Modus weiter, reduziert und erhöht die Heizung ab Sonntag zum falschen Zeitpunkt die Raumtemperatur, so der DVFG. Sie startet an Wochentagen dann beispielsweise schon um 5.30 Uhr statt wie gewünscht um 6.30 Uhr. Am Abend wird die Heizleistung dafür dann eine Stunde zu früh reduziert, statt etwa um 21 Uhr schon um 20 Uhr. Das könnte auf dem Sofa unangenehm frisch werden.

Smarte Lösung für die Mietwohnung

Sie leben in einer Mietwohnung und haben keinen Zugang zur Heizungsanlage? Dann können Sie dort zwar keine klassische zentrale Nachtabsenkung einstellen. Sie können aber die Thermostatventile an Ihren Heizkörpern nachts aus oder auf eine niedrigere Stufe stellen. Der Einspareffekt der thermostatischen Nachtabsenkung ist laut Energieberatung der Verbraucherzentralen speziell in großen Mehrfamilienhäusern durch das unterschiedliche Nutzerverhalten zwar geringer. Die Heizkosten der einzelnen Wohnungen reduzieren sich dadurch aber schon. 

Hilfreich für eine solche manuelle Nachtabsenkung können laut Energieberatung der Verbraucherzentralen übrigens programmierbare Thermostatventile sein. Smarte Thermostate lassen sich etwa via App auf dem Smartphone steuern, viele digitale Thermostate nehmen die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt außerdem automatisch vor. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
20.10.2025
2 min.
Spanien will Ende der Zeitumstellung
Die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt 2025 in der Nacht zum 26. Oktober. (Archivbild)
Spanien möchte die Zeitumstellung in der EU abschaffen. Regierungschef Sánchez sieht "keinen Sinn mehr" in der Maßnahme und verweist auf fehlende Energieeinsparungen und Nachteile für die Gesundheit.
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
24.09.2025
3 min.
Gegen kalte Füße und hohe Heizkosten: Kellerdecke dämmen
Heizkosten sparen: Die Dämmung der Kellerdecke ist eine kostengünstige Maßnahme.
Die Fassade dämmen, Fenster tauschen und das Dach sanieren: Solche Maßnahmen haben einen großen Effekt, wenn man Heizkosten sparen will. Aber sie sind teuer und aufwendig. Was man noch machen kann.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
Mehr Artikel