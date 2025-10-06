Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Solaranlage auf einem Hausdach in Seiffen: Hersteller garantieren oft, dass die Module nach 20 Jahren noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Leistung erreichen. Foto: Imago/Joko/FP
Solaranlage auf einem Hausdach in Seiffen: Hersteller garantieren oft, dass die Module nach 20 Jahren noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Leistung erreichen. Foto: Imago/Joko/FP
Haus & Garten
Zehn populäre Irrtümer über Solaranlagen
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Solarstrom lohnt sich nur mit Batteriespeicher, die Module verlieren schnell an Leistung und sind ein Problem für Feuerwehren: Solche Meinungen über Photovoltaik sind gängig. Ist da was dran?

Irrtum 1 – „Mit Photovoltaik-Anlage und Speicher bin ich autark und unabhängig vom Stromanbieter“: Selbst mit Speicher könne eine PV-Anlage den Strombedarf eines Haushalts in der Regel nicht vollständig decken, sagt Denis Schneiderheinze, Referent für Energiethemen bei der Verbraucherzentrale Sachsen. „Insbesondere im Winter ist die...
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
29.09.2025
5 min.
Thomas Walther zur Energiewende im Erzgebirge: Ohne Bürgerbeteiligung wird es nicht gehen
Thomas Walther vor dem 40-KWh-Speicher im Keller der Grundschule.
Die Bundesregierung will die Rahmenbedingungen für Solarstrom neu ordnen. Was bedeutet das für regionale Initiativen wie die Bürgerenergie Erzgebirge? Vorstand Thomas Walther spricht über Chancen, Grenzen – und warum die Genossenschaft vor allem auf Nähe setzt.
Mike Baldauf
29.09.2025
6 min.
Energiewende zum Anfassen: Herr Winkler bittet zur Solarparty
Luftaufnahme des Grundstücks der Familie Winkler im ostsächsischen Lomske: Auf dem Wohnhausdach sind Kollektoren für Solarthermie angebracht, die Module auf dem Carport produzieren Strom.
Ein sächsischer Verein lädt Hausbesitzer zu Drinks und Schnittchen, um sie für erneuerbare Energien zu begeistern. Was bringen solche Veranstaltungen? Ein Erlebnisbericht.
Andreas Rentsch
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel