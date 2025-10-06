Zehn populäre Irrtümer über Solaranlagen

Haus & Garten
Solarstrom lohnt sich nur mit Batteriespeicher, die Module verlieren schnell an Leistung und sind ein Problem für Feuerwehren: Solche Meinungen über Photovoltaik sind gängig. Ist da was dran?
Irrtum 1 – „Mit Photovoltaik-Anlage und Speicher bin ich autark und unabhängig vom Stromanbieter“: Selbst mit Speicher könne eine PV-Anlage den Strombedarf eines Haushalts in der Regel nicht vollständig decken, sagt Denis Schneiderheinze, Referent für Energiethemen bei der Verbraucherzentrale Sachsen. „Insbesondere im Winter ist die...
