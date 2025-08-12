Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hohe Temperaturen in der Wohnung können die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
Hohe Temperaturen in der Wohnung können die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen. Bild: -/dpa/dpa-tmn
Hohe Temperaturen in der Wohnung können die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
Hohe Temperaturen in der Wohnung können die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen. Bild: -/dpa/dpa-tmn
Haus & Garten
Zu heiß in der Wohnung? Wann Hitze zum Mietmangel wird
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sind 28 Grad in der sommerlichen Mietwohnung noch okay oder ist das schon ein Mangel? Gerichte kommen in Einzelfällen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Richtwert lässt sich aber ausmachen.

München.

Steigen die Temperaturen auf dem Thermometer, bleibt es nicht aus, dass sich auch die Wohnung aufheizt. Grundsätzlich sind Vermieterinnen und Vermieter zwar dazu verpflichtet, für einen entsprechenden Wärmeschutz zu sorgen, der den Regeln der Technik entspricht. Ganz aussperren lässt sich die Hitze aber trotzdem nicht immer. Doch wann ist zu viel wirklich zu viel - und damit eine Mietminderung gerechtfertigt?

"Grundsätzlich gilt: Hitze allein ist nicht immer ein Mietmangel, der zur Mietminderung berechtigt", sagt Monika Schmid-Balzert, stellvertretende Geschäftsführerin des Mietervereins München. "Es ist entscheidend, wie hoch die Temperatur tatsächlich ist und wie die sonstigen Umstände sind." Mieterinnen und Mieter können sich an einem groben Richtwert von 26 bis 28 Grad Celsius Raumtemperatur orientieren. Viel wärmer sollte es am Tag nicht in den Räumlichkeiten werden - sonst kann tatsächlich ein Mietmangel vorliegen, der zur Mietminderung berechtigen kann.

Neubauten müssen besser vor Hitze schützen als Altbauten

Gerichte beurteilen aber immer anhand von Einzelfällen: In Dachgeschosswohnungen oder Altbauten müssen Mieterinnen und Mieter prinzipiell mit höheren Temperaturen im Sommer rechnen als in Neubauten. Kommen auch noch große Fensterflächen hinzu, ist ohnehin eine größere Hitzeentwicklung zu erwarten. Eine Mietminderung kann dann selbst bei Überschreiten der Grenzwerte hinfällig sein.

Besteht tatsächlich ein Mangel, kann die Miete dem Mieterverein München zufolge um bis zu 20 Prozent für die betroffenen Tage gemindert werden. Entscheidend ist hierbei, wie gravierend die Hitzeentwicklung ist und an wie vielen Tagen im Monat die Wohnung derart aufgeheizt ist. Die Mietminderung können Betroffene zudem nur für die Tage durchsetzen, an denen die Grenzwerte im Inneren der Wohnung tatsächlich überschritten wurden.

So gehen Mieter bei berechtigten Mängeln vor

Zur Nachweisführung ist es notwendig, die Temperaturen täglich zu messen und genau zu dokumentieren, an welchen Tagen die Höchstwerte von 26 bis 28 Grad Celsius überschritten wurden. Anschließend ist der Mangel dem Vermieter schriftlich samt der Info mitzuteilen, dass die Miete nur noch unter Vorbehalt gezahlt wird. 

Den möglicherweise zu viel gezahlten Anteil der Miete aufgrund des Mangels sollten Mieterinnen und Mieter dann rückwirkend zurückfordern, rät der Mieterverein München. So könne man dem Risiko einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs vonseiten des Vermieters vorbeugen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
05.08.2025
4 min.
Mietrückstände? So gehen Vermieter Schritt für Schritt vor
Mahnschreiben vom Vermieter erhalten? Wird die Miete nicht rechtzeitig gezahlt, kann das die Folge sein.
Bleiben Mietzahlungen aus, sollten Vermieterinnen und Vermieter einen klaren Fahrplan haben, um zu ihrem Recht zu kommen. An dieser Vorgehensweise können sich Betroffene orientieren.
Sabine Meuter, dpa
28.07.2025
3 min.
Legionellen in der Leitung? Was Mieter dazu wissen müssen
Werden Legionellen im Trinkwasser festgestellt, sind die Kosten für die Ursachenforschung und die Beseitigung des Befalls in der Regel vom Vermieter zu tragen.
Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen schwere Lungenentzündungen verursachen können. Um Mieter zu schützen, müssen Vermieter Wasserleitungen kontrollieren. Wie oft und wer zahlt das?
Mehr Artikel