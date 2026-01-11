Hilfsangebot für Scheidungskinder in Sachsen: „Ich habe gelernt, dass ich nicht an der Trennung meiner Eltern schuld bin“

Streit und Loyalitätskonflikte belasten Kinder nach einer Trennung sehr. In Chemnitz gibt es ein Hilfsangebot, das selten ist: Eine Gruppe, in der Kinder lernen, mit der Situation umzugehen.

Ein graues Sofa vor einer gelben Wand, darauf Marlin und Linnea. Einige Kissen sind fest in die Rücken gedrückt, damit sie aufrecht sitzen. Die beiden Mädchen sind ein wenig aufgeregt, weil sie gefilmt werden. Ganz konzentriert und ernsthaft sind sie. „Wir sind hierher gekommen, weil unsere Eltern getrennt“ sind, sagt die zehnjährige...