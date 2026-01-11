MENÜ
  Hilfsangebot in Chemnitz für Scheidungskinder: „Ich habe gelernt, dass ich nicht an der Trennung meiner Eltern schuld bin"

Marlin und Linnea haben sich in der Trennungskindergruppe der Stadtmission Chemnitz kennengelernt.
Marlin und Linnea haben sich in der Trennungskindergruppe der Stadtmission Chemnitz kennengelernt. Bild: Stadtmission Chemnitz
Familie
Hilfsangebot in Chemnitz für Scheidungskinder: „Ich habe gelernt, dass ich nicht an der Trennung meiner Eltern schuld bin“
Redakteur
Von Susanne Plecher
Streit und Loyalitätskonflikte belasten Kinder nach einer Trennung sehr. In Chemnitz gibt es ein Hilfsangebot, das selten ist: Eine Gruppe, in der Kinder lernen, mit der Situation umzugehen.

Ein graues Sofa vor einer gelben Wand, darauf Marlin und Linnea. Einige Kissen sind fest in die Rücken gedrückt, damit sie aufrecht sitzen. Die beiden Mädchen sind ein wenig aufgeregt, weil sie gefilmt werden. Ganz konzentriert und ernsthaft sind sie. „Wir sind hierher gekommen, weil unsere Eltern getrennt“ sind, sagt die zehnjährige...
