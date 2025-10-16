Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Identitätsdiebstahl: Wenn Betrüger auf Ihren Namen einkaufen

Hat jemand Fremdes auf Ihren Namen im Internet eingekauft? Dann kann das unangenehme Folgen haben.
Hat jemand Fremdes auf Ihren Namen im Internet eingekauft? Dann kann das unangenehme Folgen haben. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Hat jemand Fremdes auf Ihren Namen im Internet eingekauft? Dann kann das unangenehme Folgen haben.
Hat jemand Fremdes auf Ihren Namen im Internet eingekauft? Dann kann das unangenehme Folgen haben. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Finanzen
Identitätsdiebstahl: Wenn Betrüger auf Ihren Namen einkaufen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Identitätsdiebstahl kann unangenehme Folgen haben - manche davon sind nicht einmal sofort ersichtlich. Wie Betroffene jetzt vorgehen sollten, damit ihnen keine Nachteile entstehen.

Berlin/Wiesbaden.

Hat irgendjemand etwas in Ihrem Namen eingekauft oder Verträge abgeschlossen, ohne zu bezahlen? Etwa jedem vierten Menschen (24 Prozent) in Deutschland ist das schon einmal passiert, zeigt eine Umfrage Deutschlands größter Auskunftei, der Schufa. 

Wenn Opfer von Identitätsdiebstahl im Anschluss beherzt handeln, können sie für den wirtschaftlichen Schaden, der Dritten entstanden ist, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Dafür ist es den Verbraucherzentralen NRW und Rheinland-Pfalz zufolge entscheidend, umgehend nach Kenntnis über einen Vorfall Strafanzeige bei der Polizei zu stellen. Zudem sollte die Bank informiert werden. Für den Fall, dass auch Kontodaten abgeflossen sind und betroffene Konten und Karten vorsorglich gesperrt werden.

Stellen getäuschte Unternehmen Zahlungsaufforderungen an Opfer von Identitätsmissbrauch, sollten sie diesen widersprechen. Auf der Webseite der Verbraucherschützer können sich Betroffene dafür einen interaktiven Musterbrief für ihren speziellen Fall entwerfen lassen, den sie anschließend samt einer Kopie über die Strafanzeige an den Absender der Forderung senden.

Auch Auskunfteien sollten informiert werden

Wichtig ist in diesem Zusammenhang außerdem, zu prüfen, ob aufgrund des Vorfalls fehlerhafte Negativeinträge bei Schufa und Co. vorgenommen wurden, die den Score verhageln. Das lässt sich ganz einfach über die Anforderung einer kostenlosen Datenkopie nachvollziehen. Denn geprellte Unternehmen können solche Einträge veranlassen, sobald unbezahlte Rechnungen mehrfach erfolglos angemahnt wurden. Opfern von Identitätsdiebstahl kann auf diese Weise also ein Nachteil entstehen, den sie nicht zu verantworten haben.

Das Gute: Sie können ihn korrigieren lassen. Dafür sollten entsprechende Auskunfteien über den Identitätsbetrug in Kenntnis gesetzt werden. In der Regel muss dafür ein schriftlicher Antrag gestellt werden, dem ebenfalls eine Kopie der Strafanzeige sowie eine Kopie eines Ausweisdokuments beizufügen ist. Wie es bei der Schufa konkret funktioniert, darüber informiert die Auskunftei auf ihrer Webseite. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
6 min.
Kreditanfrage abgelehnt? 9 Tipps für eine bessere Bonität
Rechnung erhalten? Dann sollten Sie diese zeitnah begleichen, um Mahnungen zu vermeiden.
Manipulieren lässt er sich nicht, der Schufa-Score. Und doch kann man die eigene Kreditwürdigkeit mit bestimmten Entscheidungen und Maßnahmen verbessern. Diese Einflüsse sollten Sie kennen.
Christoph Jänsch, dpa
16:32 Uhr
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
13.10.2025
3 min.
Lukrative Geldanlage? Bei Versprechen im Netz wachsam sein
Gefälschte Finanzvermittlungsportale entlarven: Dafür kann etwa die "Warnliste Geldanlage" der Stiftung Warentest eine Anlaufstelle sein - sie listet zahlreiche Finanzfirmen auf, die unseriös sind.
Sucht man im Internet nach guten Angeboten zur Geldanlage, wird man schnell fündig. Doch nicht alle von ihnen sind seriös - und die betrügerischen nicht immer leicht zu erkennen. Wie vorgehen?
Mehr Artikel