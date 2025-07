Im Alter auswandern ins Warme? Das sind die finanziellen Tücken

Von Sigrun an der Heiden

Chemnitz. Viele Rentner träumen davon, ihren Ruhestand dort zu verbringen, wo sie früher Urlaub gemacht haben. Die Deutsche Rentenversicherung überweist knapp 240.000 Renten an deutsche Auswanderer in über 150 Länder. Doch der Traum vom Ruhestand unter Palmen kann schnell in einer finanziellen Katastrophe enden - vor allem aus Steuergründen.

