Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Inkassopost im Briefkasten? Erst prüfen, dann zahlen

Enthält die Inkassoforderung nur Floskeln und keine Rückschlüsse auf einen behaupteten Vertragsschluss, sollte man beim Absender nachhaken.
Enthält die Inkassoforderung nur Floskeln und keine Rückschlüsse auf einen behaupteten Vertragsschluss, sollte man beim Absender nachhaken. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Enthält die Inkassoforderung nur Floskeln und keine Rückschlüsse auf einen behaupteten Vertragsschluss, sollte man beim Absender nachhaken.
Enthält die Inkassoforderung nur Floskeln und keine Rückschlüsse auf einen behaupteten Vertragsschluss, sollte man beim Absender nachhaken. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Finanzen
Inkassopost im Briefkasten? Erst prüfen, dann zahlen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte Inkassoforderung im Briefkasten? Warum Nachfragen bares Geld und Nerven sparen kann – und wie Sie Abofallen entlarven.

Berlin.

Inkassopost im Briefkasten, Sie wissen aber gar nicht, woher die rühren soll? Wenn auch das Schreiben selbst nur standardisierte, vorformulierte Informationen enthält, die keine Rückschlüsse auf einen behaupteten Vertragsschluss zulassen, können Sie beim Absender nachhaken. Nur so können Betroffene sicherstellen, dass es sich nicht um Forderungen aus untergeschobenen Verträgen oder Abofallen handelt. Darauf weist die Verbraucherzentrale Berlin unter Verweis auf zwei Gerichtsentscheide hin.

Eine bloße Auftragsbestätigung für den vermeintlichen Vertragsschluss reicht dafür nicht aus. Vielmehr muss aus den Informationen hervorgehen, ob der Vertrag telefonisch, im Internet oder mündlich an der Haustür geschlossen wurde. Denn die Art und Weise des Vertragsschlusses sei für die Nachvollziehbarkeit entscheidend - insbesondere dann, wenn kein schriftlicher Vertrag geschlossen wurde.

Können Verbraucherinnen und Verbraucher die Zahlungsaufforderungen von Inkassounternehmen nicht zuordnen, sollten sie die ergänzenden Informationen zum Vertragsschluss darum immer erfragen, rät Claudia Both von der Verbraucherzentrale Berlin. Inkassodienstleister sind dann gesetzlich dazu verpflichtet, diese Informationen unverzüglich in Textform zu erteilen. 

Die Verbraucherschützer hoffen, dass das dazu beiträgt, eine missbräuchliche Geltendmachung von Forderungen schneller zu erkennen. Wer hingegen einfach zahlt, verpasst diese Chance. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
2 min.
Inkasso-Brief erhalten? Kein Grund zur Panik
Zur Zahlung einer Rechnung von einem Inkassobüro aufgefordert? Pfändungen brauchen Betroffene deswegen nicht gleich zu fürchten.
Eine Zahlungsaufforderung eines Inkassobüros führt nicht automatisch zum Besuch eines Gerichtsvollziehers. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Betroffene sollten trotzdem nicht auf Zeit spielen.
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
23.10.2025
4 min.
Inkasso-Post im Briefkasten? So reagieren Sie richtig
Ist die Post wirklich seriös? Bei Inkassoschreiben sollten Verbraucherinnen und Verbraucher grundsätzlich vorsichtig sein.
Wenn ein Schreiben von einer Inkassofirma im Briefkasten liegt, geraten Empfänger oft in Panik. Doch Vorsicht: Längst nicht jede Zahlungsaufforderung ist berechtigt. Worauf Sie achten sollten.
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel