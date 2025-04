Ist Arbeiten trotz Krankschreibung erlaubt?

Wer sich vor Ablauf einer Krankschreibung bereits fit fühlt, will vielleicht schon wieder arbeiten. Aber: Geht das eigentlich? Und darf der Arbeitgeber da mitreden?

Berlin.

Wer krankgeschrieben ist, muss nicht arbeiten. Manchmal fühlt man sich aber schon wieder fit, bevor das ärztliche Attest abläuft. Wer dann an all die unbeantworteten Mails im Postfach denkt, will vielleicht eher wieder zu arbeiten anfangen. Aber geht das eigentlich?