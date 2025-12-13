Justus Geilhufe: Ostdolce Vita im Nirgendwo

Für die Vorstellung seines neuen Buchs hat Justus Geilhufe zwei eher untypische Orte auserkoren – und das Beisammensein mit sehr unterschiedlichen Menschen ausgiebig genossen.

Einige Ihnen werden es mitbekommen haben: Vor einigen Tagen habe ich ein Buch veröffentlicht, was innerhalb von einem Tag vergriffen war. „Ostdolce Vita“ haben wir es genannt. Tobias Westen, ein Fotograf aus der Schweiz, hat Fotos von den Menschen hier gemacht und ich habe ein paar Texte dazu geschrieben. Das war gut. So viele Bücher wurden...