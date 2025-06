Kein Bargeld mehr an der Tankstelle abheben: Darum streicht Shell seinen Cash-Service

Es klingt praktisch: Man ist an der Tankstelle, braucht noch etwas Bargeld - und hebt das direkt vor Ort ab. Bei vielen Shell-Tankstellen war das möglich. Ab 1. Juli ist es vorbei damit.

Chemnitz. Nach dem Tanken noch Bargeld abheben: Bislang ging das in Hunderten Shell-Filialen. Doch damit ist in Kürze Schluss.

Bereits ab dem 1. Juli kann bei der Tankstellen-Kette kein Bares mehr abgehoben werden, wie es auf deren Homepage heißt. Der Grund? „Im Rahmen einer umfassenden Modernisierung stellt Shell an rund 1200 Stationen in Deutschland die Bargeldsysteme auf neue Geräte um.“

Ziel: Die Sicherheit für Tankstellenmitarbeiter und Kunden soll erhöht werden. Wie die „Sächsische Zeitung“ (SZ) berichtet, modernisiert der Mineralöl-Gigant sein Bezahlsystem in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfirma Prosegur.

Bargeld-Service kaum noch genutzt

Wie eine Shell-Sprecherin gegenüber der Zeitung angibt, seien Bargeldzahlungen der Kunden rückläufig. Außerdem würden Autofahrer vermehrt mit Karte, App oder Wallet zahlen. Was das Geldabheben anbelangt, so sei der Service laut Shell deutschlandweit zuletzt „nur noch sehr vereinzelt“ von der Kundschaft in Anspruch genommen worden.

Verfügbar war das Angebot für Kunden der Cash Group, dem drittgrößten Geldautomatenverbund Deutschlands, zu dessen Mitgliedern etwa Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank und Hypovereinsbank zählen.

Bankkunden konnten bis zu 1000 Euro bei einer Shell-Tankstelle abheben – unabhängig davon, ob sie dort getankt hatten. Gestartet war das Angebot im Jahr 2010 für Postbankkunden, wurde danach auf weitere Geldinstitute ausgeweitet. Vorteil: anders als bei Serviceangeboten im Einzelhandel war es auch sonn- und feiertags möglich, Geld an der Tankstelle abzuheben. (phy)