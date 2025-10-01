Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Kein Kündigungsschutz bei Betriebsratsgründung in Probezeit

Betriebsrat gründen in der Probezeit: Wie sieht es in dem Fall mit dem Kündigungsschutz aus?
Betriebsrat gründen in der Probezeit: Wie sieht es in dem Fall mit dem Kündigungsschutz aus? Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Betriebsrat gründen in der Probezeit: Wie sieht es in dem Fall mit dem Kündigungsschutz aus?
Betriebsrat gründen in der Probezeit: Wie sieht es in dem Fall mit dem Kündigungsschutz aus? Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Job & Karriere
Kein Kündigungsschutz bei Betriebsratsgründung in Probezeit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer einen Betriebsrat gründen möchte, genießt einen Sonderkündigungsschutz. Anders sieht es allerdings für Mitarbeitende aus, die noch in der Probezeit sind, wie eine Gerichtsentscheidung zeigt.

Freiburg/München.

Wer in der Probezeit einen Betriebsrat gründen möchte, genießt keinen Sonderkündigungsschutz. Auf eine entsprechende Entscheidung des Landesarbeitsgerichts München (Az. 10 SLa 2/25) weist das Fachportal Haufe hin.

Der im Kündigungsschutzgesetz festgeschriebene Sonderkündigungsschutz (§ 15 Abs. 3b) ist für sogenannte Vorfeld-Initiatoren gedacht. Danach darf ein Arbeitnehmer nicht gekündigt werden, wenn er vorbereitende Handlungen zur Gründung eines Betriebsrats unternimmt und dies notariell beglaubigen lässt.

Erst eine Woche im Dienst

In dem Fall war ein Mann diesen notariellen Schritt gegangen. Allerdings hatte er bis dahin erst eine Woche bei seinem Arbeitgeber als Sicherheitsmitarbeiter gearbeitet. Noch eine Woche später mailte der Mann seinem Arbeitgeber, dass er einen Betriebsrat gründen wolle, falls es noch keinen gebe. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis.

Der gekündigte Sicherheitsmitarbeiter klagte. Das Arbeitsgericht München gab ihm zunächst recht, das Landesarbeitsgericht hob diese Entscheidung jedoch auf. Der besondere Kündigungsschutz finde keine Anwendung während der laut Kündigungsschutzgesetz sechsmonatigen Wartezeit (§ 1 Abs. 1). Das Landesarbeitsgericht ließ die Revision an das Bundesarbeitsgericht zu. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
2 min.
Darf der Arbeitgeber Statusanzeigen kontrollieren?
Der Arbeitgeber darf meist den Online-Status checken.
Online, abwesend, offline: Die Statusanzeige beim Arbeitsprogramm kann dazu dienen, anderen zu zeigen, ob man gerade arbeitet. Doch darf der Arbeitgeber das auch zur Leistungsprüfung nutzen?
15.09.2025
2 min.
Kann der Arbeitgeber einfach so die Arbeitszeit kürzen?
Der Arbeitgeber kann die Arbeitszeit nicht ohne eine Änderungskündigung kürzen.
Wer weniger arbeitet, bekommt oft auch weniger Gehalt. Für viele ist das keine Option. Doch in manchen Fällen kann der Arbeitgeber die Arbeitszeit kürzen.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel