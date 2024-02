Kinderkonto: Überziehung ausgeschlossen

Ist die Zeitschrift, der Pullover oder das PC-Spiel diesen Monat noch drin? Für den Nachwuchs ist es nicht immer leicht, sein Budget richtig einzuschätzen. Helfen kann ein eigenes Konto.

Berlin.

Was kann ich mir von meinem Taschengeld eigentlich alles leisten? Für Kinder sind die ersten Schritte im Umgang mit Geld oft gar nicht so leicht. Eltern können sie dabei unterstützen, indem sie offen über Finanzen sprechen und ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld beibringen. Manche Erfahrungen müssen Kinder in der Praxis machen. Helfen kann ein sogenanntes Minderjährigenkonto.