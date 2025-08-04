Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Kinderkrankengeld: Nirgendwo in Deutschland bleiben so viele Väter mit ihrem kranken Kind daheim wie in Sachsen

Matt und krank: Da hilft nur Ruhe und Liebe.
Matt und krank: Da hilft nur Ruhe und Liebe. Bild: Annette Riedl/dpa
Matt und krank: Da hilft nur Ruhe und Liebe.
Matt und krank: Da hilft nur Ruhe und Liebe. Bild: Annette Riedl/dpa
Familie
Kinderkrankengeld: Nirgendwo in Deutschland bleiben so viele Väter mit ihrem kranken Kind daheim wie in Sachsen
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Löwenanteil der Care-Arbeit leisten weiterhin die Mütter, zeigen Daten der Barmer Sachsen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Kinderkrankentage deutlich ab.

Ist das Kind krank, muss einer zu Hause bleiben und sich um den kleinen Patienten kümmern. Bis das Kind 12 Jahre alt ist, können Eltern dafür bei ihrer Krankenkasse Kinderkrankengeld beantragen. In Sachsen tun das einer aktuellen Analyse der Barmer zufolge deutlich mehr Väter als anderswo in Deutschland. Jeder dritte sächsische Papa (36...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
01.08.2025
2 min.
Mütter bleiben viel öfter für krankes Kind daheim als Väter
Das Kinderkrankengeld beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts (Symbolbild).
Jedes Elternteil kann bis zu 15 Kinderkrankentage pro Kind beantragen. Kümmern tun sich Daten der Krankenkasse Barmer zufolge meistens die Frauen. Neu ist das nicht.
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
27.06.2025
2 min.
Jugendliche in Sachsen: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Youtube und Tiktok
Was weiß Youtube über meine Gesundheit?
Eine Studie im Auftrag der Barmer zeigt, wo sich junge Menschen über Gesundheit informieren. Eine Quelle gewinnt überraschend an Bedeutung.
Sylvia Miskowiec
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel