Kindesunterhalt: „Das System hat ganz viele Ungerechtigkeiten“

Chemnitz. Hunderttausende - meist Väter - müssen in Sachsen Kindesunterhalt zahlen. Das sorgt oft für Frust. Ursachen sind für Familienrechtler und Buchautor Tobias Böing eine veraltete Gesetzeslage und viele Irrtümer.

„Freie Presse“: Herr Böing, Sie sind seit vielen Jahren als Familienanwalt tätig. Welches Betreuungsmodell wird Ihrer Erfahrung nach am häufigsten praktiziert, wenn Eltern sich trennen? „Freie Presse“: Herr Böing, Sie sind seit vielen Jahren als Familienanwalt tätig. Welches Betreuungsmodell wird Ihrer Erfahrung nach am häufigsten praktiziert, wenn Eltern sich trennen?