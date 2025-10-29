Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Kündigung per Messenger bleibt unwirksam

Mal schnell das Arbeitsverhältnis per Whatsapp kündigen? Keine gute Idee.
Mal schnell das Arbeitsverhältnis per Whatsapp kündigen? Keine gute Idee. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Mal schnell das Arbeitsverhältnis per Whatsapp kündigen? Keine gute Idee.
Mal schnell das Arbeitsverhältnis per Whatsapp kündigen? Keine gute Idee. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Job & Karriere
Kündigung per Messenger bleibt unwirksam
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Man kann über alles reden, aber nicht unbedingt via Messenger-App. Für eine Kündigung etwa sind solche Dienste denkbar ungeeignet. Und das gilt in beide Richtungen.

Bremen.

Schnell und einfach versendet: Was für einen firmeninternen Austausch passt, gilt nicht für eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Kommt diese über einen Messengerdienst wie Whatsapp, Signal, Threema und Co., ist sie nicht wirksam. Darauf weist Rechtsberaterin Ann-Kathrin Speckmann hin.

Kündigen auf Papier - ein Foto davon reicht nicht

"Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses muss immer in Schriftform erfolgen, das heißt, das Kündigungsschreiben mit der handschriftlichen Unterschrift muss der Gegenseite zugehen", erklärt die Expertin im Magazin "BAM" der Arbeitnehmerkammer Bremen (Ausgabe November/Dezember 2025).

Ebenso wenig reicht es aus, Chef oder Chefin über einen Messengerdienst das Foto einer unterzeichneten Kündigung zu schicken. 

Unwirksam ist auch eine Kündigung, die per Mail oder über das firmeninterne Intranet an den Arbeitgeber geht.

Zugang der Kündigung nachweisen

Wichtig außerdem: Wer sein Arbeitsverhältnis kündigt, sollte den rechtzeitigen Zugang der Kündigung nachweisen können. Dazu kann man das Schreiben zum Beispiel persönlich bei der zuständigen Stelle abgeben und sich das quittieren lassen. Oder man beauftragt einen Boten oder versendet per Einwurf-Einschreiben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Verschwindet eine Abmahnung wieder aus der Personalakte?
In der Praxis wird eine Abmahnung meist nach zwei bis drei Jahren entfernt, wenn sich der Mitarbeiter korrekt verhalten hat und kein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung besteht: Das gilt vor allem bei leichten Verstößen.
Ob für das Zuspätkommen oder gleich für einen gröberen Verstoß - wer einen negativen Eintrag in der Personalakte bekommt, möchte ihn lieber zeitnah wieder loswerden. Doch wann passiert das eigentlich?
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
11:58 Uhr
2 min.
Arbeitsvertrag: So lange darf die Probezeit höchstens dauern
In einem befristeten Arbeitsverhältnis gibt es keinen prozentualen Regelwert für die Probezeit.
Warum der Chef in den ersten sechs Monaten immer ohne Grund kündigen darf – und was das Bundesarbeitsgericht zu Probezeiten bei befristeten Jobs sagt.
Mehr Artikel