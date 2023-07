Leitzins wächst weiter: Sparer sollten Angebote vergleichen

Stuttgart/Berlin.

Die Serie der Leitzinserhöhungen hält auch im Juli weiter an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hob den Zins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld von der EZB besorgen können, um 0,25 Punkte auf nun 4,25 Prozent an. Ziel ist es, die noch immer hohe Inflation im Euroraum in den Griff zu bekommen. Im Juni lag diese bei 5,5 Prozent. Die EZB strebt langfristig eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an.