Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Liebe trotz Gehaltsunterschied: Geht das gut?

Und damit sind Sie Mann und Frau: Ehestatus kann im Trennungsfall finanzielle Ungerechtigkeiten ausgleichen.
Und damit sind Sie Mann und Frau: Ehestatus kann im Trennungsfall finanzielle Ungerechtigkeiten ausgleichen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn
Und damit sind Sie Mann und Frau: Ehestatus kann im Trennungsfall finanzielle Ungerechtigkeiten ausgleichen.
Und damit sind Sie Mann und Frau: Ehestatus kann im Trennungsfall finanzielle Ungerechtigkeiten ausgleichen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn
Finanzen
Liebe trotz Gehaltsunterschied: Geht das gut?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Paare in Deutschland leben mit einem mehr oder weniger großen Ungleichgewicht beim Verdienst. Warum das keineswegs ein Trennungsgrund sein muss.

Berlin.

Sie ist Altenpflegerin, er Investmentbanker. In Zahlen ausgedrückt kann das bedeuten: Sie verdient pro Jahr 40.000 Euro, er 200.000 Euro. Kann eine Beziehung mit einem so großen Gehaltsunterschied funktionieren? Ja, sagt Prof. Lena Hipp vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung - sogar sehr gut.

"Was wir sehen ist, dass diese Beziehungen mit großen Einkommensdifferenzen sehr stabil sind." Das liegt Hipp zufolge daran, dass die Aufgaben in einer solchen Konstellation - insbesondere, wenn Kinder hinzukommen - meist sehr genau aufgeteilt sind. Der besserverdienende Partner - in der Regel der Mann - geht Vollzeit arbeiten, während der Partner mit dem geringeren Einkommen dann nur noch in Teilzeit oder gar nicht arbeiten geht.

Die absolute Mehrheit der deutschen Paare lebe in einer solchen Konstellation mit größeren oder weniger großen Gehaltsunterschieden. Wichtig sei dann nur, gute Regelungen und Absprachen miteinander zu treffen - damit der Partner, der beruflich zurücksteckt, trotzdem unabhängig bleibt. Zum Beispiel, indem der Besserverdienende einen Teil seines Gehalts abgibt.

Finanzielle Gleichstellung schlägt Romantik

"Das ist natürlich nicht besonders romantisch", sagt Hipp. Aber es ist zum einen wichtig, um auch im Trennungsfall möglichst abgesichert zu sein. Und es ist zum anderen wichtig, damit die Person, deren (Care-)Arbeit nicht bezahlt wird, nicht das Gefühl hat, ihre Arbeit sei deswegen auch weniger wert.

Langfristig ist es trotzdem sinnvoll, wenn der Geringverdiener in der Beziehung nicht ganz aus dem Erwerbsleben ausscheidet - sofern möglich. Denn das ist noch immer die beste Absicherung, etwa gegen Altersarmut. "Wer nicht oder in Teilzeit arbeitet, sammelt auch keine Rentenpunkte und steht entsprechend im Alter finanziell schlecht dar", sagt Prof. Katja Möhring von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Nur bei verheirateten Partnern gebe es im Scheidungsfall finanziellen Ausgleich - zum Beispiel durch Teilung der Rentenpunkte oder des im Laufe der Ehe angehäuften Vermögens. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06.08.2025
2 min.
Rente: So kann man online seine Informationen einsehen
Alles im Blick: Viele Rentenangelegenheiten lassen sich heute bequem online erledigen.
Wie viel Rente bekomme ich am Ende meines Arbeitslebens? Eine spannende Frage, die man überraschend einfach schon jetzt online klären kann. Was der Service der Rentenversicherung sonst noch bietet.
08.08.2025
5 min.
Liebe mit Lohnlücke: So bleibt die Beziehung fair
Nicht nur kurzfristig denken: Gehaltsunterschiede bei Paaren können auch im Alter noch zu Ungerechtigkeit führen.
Einkommensunterschiede in Partnerschaften sind keine Seltenheit. Damit die finanzielle Ungleichheit nicht zum Problem wird, kann eine frühzeitige Kommunikation sinnvoll sein. Doch das ist nicht alles.
Christoph Jänsch, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel