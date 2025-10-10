Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lockangebote am Campus: Finanzprodukte besser meiden

Finanzen
Lockangebote am Campus: Finanzprodukte besser meiden
Zum Semesterbeginn nehmen Finanzdienstleister gezielt Studierende am Campus vertrieblich ins Visier. Verbraucherschützer warnen aber davor, Deals im Hochschulumfeld abzuschließen.

Hamburg.

Neues Wissen, neue Leute, neues Umfeld: Doch nicht nur damit haben es Erstsemester an der Uni häufig zu tun. Die Verbraucherzentrale Hamburg weist darauf hin, dass auch Finanzdienstleister - gerade zum Studienbeginn - ihre Fühler nach jungen Menschen ausstrecken und ihnen Geldanlage- und Altersvorsorgeprodukte anbieten - sei es an Infoständen, via Promo-Aktionen, Lockangeboten oder Workshops. Die Verbraucherschützer raten allerdings davon ab, solche Verträge am Campus zu unterzeichnen.

Der Grund: Die Atmosphäre im Studienumfeld vermittle eine trügerische Sicherheit. Den Verbraucherschützern zufolge gehe es am Campus weniger um gute Deals für die jungen Menschen als vielmehr um die Provision für die Vertriebler. Studierende sollten ihre Vorgehensweisen darum erkennen und kritisch hinterfragen.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg stellt Studierenden auf ihrer Webseite aktuelle Hintergrundberichte, einen Podcast und praktische Tipps bereit, was sie vor unliebsamen Überraschungen schützen soll. Anhand eines Selbstlernprogramms können Interessierte dort zudem herausfinden, mit welchen verkaufspsychologischen Tricks im Vertrieb gearbeitet wird - und diese so besser durchschauen. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
2 min.
Unberechtigte Lastschrift: So reagieren Betroffene richtig
Damit das eigene Geld nicht in falsche Hände fällt, sollte man regelmäßig seine Kontobewegungen checken.
Plötzlich 89,90 Euro weniger auf dem Konto? Wie Betroffene gegen dubiose Abbuchungen einer Firma vorgehen können - und warum regelmäßige Konto-Kontrolle wichtig ist.
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
23.09.2025
2 min.
Mentoring und Vorkurse: So helfen Hochschulen ihren "Erstis"
Damit sich Studierende im ersten Semester schnell zurechtfinden, bieten viele Hochschulen Unterstützung an.
Der Wechsel von der Schule zur Uni ist eine große Umstellung. Erstsemester brauchen mitunter viel Unterstützung, um klarzukommen. Wie ist es darum an den deutschen Hochschulen bestellt?
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel