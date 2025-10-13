Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Lukrative Geldanlage? Bei Versprechen im Netz wachsam sein

Gefälschte Finanzvermittlungsportale entlarven: Dafür kann etwa die "Warnliste Geldanlage" der Stiftung Warentest eine Anlaufstelle sein - sie listet zahlreiche Finanzfirmen auf, die unseriös sind.
Gefälschte Finanzvermittlungsportale entlarven: Dafür kann etwa die "Warnliste Geldanlage" der Stiftung Warentest eine Anlaufstelle sein - sie listet zahlreiche Finanzfirmen auf, die unseriös sind. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gefälschte Finanzvermittlungsportale entlarven: Dafür kann etwa die "Warnliste Geldanlage" der Stiftung Warentest eine Anlaufstelle sein - sie listet zahlreiche Finanzfirmen auf, die unseriös sind.
Gefälschte Finanzvermittlungsportale entlarven: Dafür kann etwa die "Warnliste Geldanlage" der Stiftung Warentest eine Anlaufstelle sein - sie listet zahlreiche Finanzfirmen auf, die unseriös sind. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Finanzen
Lukrative Geldanlage? Bei Versprechen im Netz wachsam sein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sucht man im Internet nach guten Angeboten zur Geldanlage, wird man schnell fündig. Doch nicht alle von ihnen sind seriös - und die betrügerischen nicht immer leicht zu erkennen. Wie vorgehen?

Kehl.

Wer im Netz auf Finanzvermittlungsportalen unterwegs ist, muss vorsichtig sein. Denn nicht immer sind sie seriös. Betrüger können Webseiten erstellen, die hochprofessionell aussehen, in Wahrheit aber nur Teil der Betrugsmasche sind.

Wer anlegen will, sollte sich nicht blenden lassen und besser alle Möglichkeiten nutzen, die Seriosität des Angebots zu überprüfen. Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) gibt Tipps, wie das funktioniert.

Immer alles doppelt checken

Generell benötigen Anbieter von Finanzvermittlungsportalen die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) oder von der Gewerbeaufsicht. Ist das Angebot genehmigt, können Interessierte das entweder dem Impressum oder der Unternehmensdatenbank der BaFin entnehmen, heißt es vom EVZ. Zusätzlich sollte kontrolliert werden, ob die jeweilige Internetadresse mit der des genehmigten Anbieters übereinstimmt. Denn nicht selten nutzen Betrüger einfach eine leicht abgeänderte URL.

Gibt der Anbieter an, eine Kooperation mit einer Bank zu haben, sollte man diese am besten einmal direkt kontaktieren, um nachzufragen, ob das stimmt. Dabei sollten die Kontaktdaten in Eigenrecherche herausgesucht werden. Denn die Betrüger können auch gefälschte Kontaktformulare auf ihrer Webseite einbinden.

Keine persönlichen Daten, dafür aber persönlichen Kontakt

Muss für die Anlageform ein Konto eröffnet werden, so müsse das grundsätzlich persönlich geschehen, teilt das EVZ mit. Anlegerinnen und Anleger sind also gezwungen, sich zu identifizieren - ob direkt in der Filiale, per Video-Ident oder Postident-Verfahren spielt dabei keine Rolle. Wird lediglich ein Foto oder eine Kopie vom Ausweis verlangt, kann es sich nicht um ein echtes Angebot handeln.

Haben Sie nach all diesen Checks noch immer Zweifel, kann es helfen, nach den Erfahrungsberichten anderer zu suchen. Auch wenn hierbei ebenfalls eine gesunde Skepsis walten sollte, kann es einen guten Überblick verschaffen. Das EVZ rät zudem, die Warnliste Geldanlage der Stiftung Warentest zu verwenden. Dort findet sich eine Auflistung zahlreicher Finanzfirmen, die als unseriös einzustufen sind.

Bei der Einschätzung zur Seriosität eines Angebots im Netz kann zudem der Fake-Check der Verbraucherzentrale Bayern helfen. Nach Beantwortung einiger konkreter Fragen zum Sachverhalt liefert das Tool eine nützliche Bewertung.

Was tun, wenn es schon zu spät ist?

Haben Sie die persönlichen Daten bereits herausgegeben und das Geld überwiesen? Dann sollten Sie jetzt schnell handeln. Zuallererst sind dafür die eigene Bank und die des Empfängers zu kontaktieren, rät das EVZ. Dabei ist es wichtig, den Betrug zu erklären und eine Rückbuchung anzufragen.

Zudem sollte bei der Polizei Strafanzeige erstattet und unter Umständen rechtlicher Beistand hinzugezogen werden. Betroffene von Finanzbetrug berät auch das EVZ kostenfrei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Echtzeitüberweisung, Empfängerüberprüfung: Neues im Banking
Rund um die Uhr verfügbar: Instant Payments ermöglichen schnelle Zahlungen an 365 Tagen im Jahr.
Zum 9. Oktober kommen auf Bankkunden zwei wesentliche Neuerungen zu: Geld kann dann in Echtzeit überwiesen werden, und Banken überprüfen bei Überweisungen den Empfänger. Was Sie dazu wissen müssen.
29.09.2025
2 min.
Elster: Fake-Mails fordern Krypto-Meldung
Gefälschte Elster-Mails: Kriminelle versenden täuschend echte Nachrichten, um Kryptowährungen zu stehlen.
Gefälschte Elster-Mails, die täuschend echt wirken, fordern Infos zum Kryptovermögen. Doch wer hier Daten preisgibt, riskiert den Totalverlust. Wie Sie sich schützen können.
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
15:32 Uhr
4 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
Mehr Artikel