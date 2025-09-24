Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Mehr Geld im selben Job – Tipps für die Gehaltsverhandlung

Wer um das Gehalt verhandeln will, sollte sich gut vorbereiten und passende Argumente parat haben.
Wer um das Gehalt verhandeln will, sollte sich gut vorbereiten und passende Argumente parat haben. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Wer um das Gehalt verhandeln will, sollte sich gut vorbereiten und passende Argumente parat haben.
Wer um das Gehalt verhandeln will, sollte sich gut vorbereiten und passende Argumente parat haben. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Job & Karriere
Mehr Geld im selben Job – Tipps für die Gehaltsverhandlung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer den Job wechselt, kann gehaltlich aufsteigen. Aber was, wenn man im selben Unternehmen mehr Geld verdienen will? Tipps für den richtigen Zeitpunkt und die richtige Zahl.

Ottersberg.

Mehr Gehalt verhandeln, das geht auch, wenn man im gleichen Job bleibt. Steigt der Lohn nicht automatisch durch Tarifvertrag oder betriebliche Regelung, müssen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das Thema von sich aus auf den Tisch bringen. Doch wann und wie geht das am besten?

Der richtige Zeitpunkt

Wer gerade neu in eine Stelle gestartet ist, sollte sich mit der Frage nach einer Erhöhung erst einmal zwölf Monate Zeit lassen, sagt Kommunikationstrainerin Imke Leith. "Vorher wirkt es schnell ungeduldig – außer, es wurde schon im Bewerbungsgespräch vereinbart, dass nach der Probezeit neu gesprochen wird." Ungeschriebener Deal sei auch, als Berufseinsteiger oder -einsteigerin erstmals nach zwei Jahren nachzufragen.

Das Jahresgespräch bietet sich für die Gehaltsfrage an. Dass man einmal im Jahr darauf zu sprechen kommt, erwarten laut Coachin Imke Leith auch die meisten Führungskräfte. "Wenn Sie aber jedes Gespräch ausschließlich zum Gehaltsthema machen, haftet Ihnen schnell das Etikett „geldfixiert“ an", sagt sie.

Die stärksten Argumente

Tipp von Imke Leith: Das Thema Geld durchaus jedes Mal vorbereiten, aber nur damit herausrücken, wenn es echte Argumente gibt. Das sind die stärksten Karten, die Arbeitnehmende ziehen können:

  • Marktentwicklung: Berufen Sie sich auf aktuelle Branchenreports, nach denen Ihr Job besser vergütet sein sollte.
  • Inflation: Mit der Kaufkraft argumentieren, etwa: "Ohne Anpassung sinkt real meine Vergütung."
  • Leistung: Verweisen Sie zum Beispiel auf konkrete Projekterfolge oder darauf, wo Sie das Team entlastet oder Einsparungen erzielt haben.
  • Unternehmensbindung: Wer fair bezahlt wird, bleibt dem Betrieb mit seinem oder ihrem Know-how erhalten und arbeitet motiviert.

Wie viel konkret?

Wenn die Arbeit gleich bleibt, können Beschäftigte laut der Coachin realistisch über drei bis sieben Prozent Gehaltssteigerung verhandeln. "Mehr geht meistens nur, wenn Sie Verantwortung draufpacken", sagt sie und nennt als Beispiele, ein Projekt zu leiten, ein Team oder Sonderaufgaben zu übernehmen.

Wichtig sei, selbst eine konkrete Zahl zu nennen. "Wer nichts sagt, überlässt das Feld dem Arbeitgeber", so Leith. So könne man eine Zahl etwa zehn Prozent über der eigenen Schmerzgrenze nennen, das lasse Raum für Verhandlung. Runter könne man immer noch gehen, rauf dagegen nur schwer.

Der Preis-Anker-Trick

Die Kommunikationstrainerin rät außerdem zum Trick mit einem Preis-Anker. Grundlage sei, dass Menschen sich automatisch an der ersten Zahl orientierten, die im Raum stehe, selbst wenn sie völlig willkürlich sei.

Beispiel: "Schon im anfänglichen Smalltalk - jedes gute Businessgespräch beginnt mit einem Smalltalk - können Sie nebenbei fallen lassen: „In dem Projekt, das ich betreue, bewegen wir Budgets von 320.000 Euro“", sagt Imke Leith. Damit sei ein Anker gesetzt, neben dem jede spätere Gehaltszahl kleiner und damit realistischer wirke. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
2 min.
Bewerbungsgespräch: Gehaltsfrage braucht gutes Timing
Wer über sein Gehalt verhandeln will, sollte das richtige Timing wählen.
Wird es was mit dem neuen Job oder nicht? Das entscheidet nicht zuletzt die Gehaltsvorstellung. Also ein sensibles Thema im Bewerbungsgespräch, bei dem es auch auf den Zeitpunkt ankommt.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
07:30 Uhr
2 min.
Widerstandsfähig: Wie Resilienz in beruflichen Krisen hilft
Wie man gelassener mit schwierigen Arbeitssituationen umgeht, lässt sich erlernen.
Knatsch im Team oder eine Umstrukturierung. Berufliche Krisen haben viele Varianten. Die Frage ist, wie man damit umgeht: Was Resilienz nutzt und wie sich diese Krisenfestigkeit einüben lässt.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
Mehr Artikel