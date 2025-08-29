Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Mindestlohn im Studium: Wann er gilt und wann nicht

Wer im Studium einem Minijob nachgeht und mindestens 18 Jahre alt ist, bekommt im Jahr 2025 pro Stunde mindestens 12,82 Euro brutto bezahlt.
Wer im Studium einem Minijob nachgeht und mindestens 18 Jahre alt ist, bekommt im Jahr 2025 pro Stunde mindestens 12,82 Euro brutto bezahlt. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn
Wer im Studium einem Minijob nachgeht und mindestens 18 Jahre alt ist, bekommt im Jahr 2025 pro Stunde mindestens 12,82 Euro brutto bezahlt.
Wer im Studium einem Minijob nachgeht und mindestens 18 Jahre alt ist, bekommt im Jahr 2025 pro Stunde mindestens 12,82 Euro brutto bezahlt. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn
Job & Karriere
Mindestlohn im Studium: Wann er gilt und wann nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Praktikum oder Werkstudentenjob: Viele Studierende sammeln außerhalb der Hochschule praktische Erfahrungen. Oft gibt es Anspruch auf Mindestlohn - aber es gibt Ausnahmen. Ein Überblick.

Bochum.

Auch Studierende haben in der Regel Anspruch auf Mindestlohn, wenn sie im Studium einem Nebenjob nachgehen. Aber: Bei bestimmten Nebentätigkeiten von Studierenden kann es Ausnahmen geben, wie die Minijob-Zentrale erklärt. 

Dazu gehören vor allem bestimmte Praktika. Laut Minijob-Zentrale gibt es demnach keinen Anspruch auf Mindestlohn, bei:

  • Pflichtpraktika im Rahmen des Studiums. Pflichtpraktika seien kein reguläres Arbeitsverhältnis, die Vergütung damit freiwillig.
  • Freiwilligen Praktika, die unter drei Monaten andauern – zur Berufsorientierung oder studienbegleitend.

Wer sich unsicher ist, kann einen Schnell-Check auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) machen. In wenigen Klicks bekommen Interessierte eine erste Orientierung zur Frage "Handelt es sich um ein Praktikum, das nach Mindestlohn bezahlt werden muss?". 

Mindestlohn bei Minijob oder als Werkstudent

In anderen Fällen gilt der Mindestlohn indes ohne Einschränkungen. Wer im Studium etwa einem Minijob nachgeht und mindestens 18 Jahre alt ist, bekommt im Jahr 2025 pro Stunde mindestens 12,82 Euro brutto bezahlt. Dabei ist es nicht entscheidend, ob die Tätigkeit regelmäßig oder befristet als kurzfristige Beschäftigung ausgeübt wird. Der monatliche Verdienst aus einem Minijob darf aber im Jahr 2025 bei maximal 556 Euro liegen.

Genauso bestehe bei Nebenjobs mit Werkstudentenstatus Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, heißt es von der Minijob-Zentrale weiter. Aktuell beträgt der Mindestlohn 12,82 Euro brutto pro Stunde. Ab 1. Januar 2026 ist eine Erhöhung auf 13,90 Euro geplant. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
3 min.
Mindestlohn oder Bürgergeld? Wer arbeitet, hat deutlich mehr
Selbst wer nur Mindestlohn verdient, hat einer Studie zufolge bei einem Vollzeitjob mehr Geld als im Bürgergeld. (Symbolbild)
Hohe Milliardenkosten haben die Debatte übers Bürgergeld neu entfacht. Ist die Sozialleistung so üppig, dass sich ein Job nicht lohnt? Eine neue Studie hat eine eindeutige Antwort.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
08.08.2025
2 min.
Steuererklärung nötig durch Rentenerhöhung?
Ab in die Rente und das war's mit der Steuererklärung? Mitnichten - auch viele Bezieher von Rente und Pension müssen eine Steuererklärung abgeben.
Anfang Juli stiegen die Renten. Das heißt für einige Menschen im Ruhestand, dass sie nun womöglich eine Steuererklärung abgeben müssen. Sind damit automatisch auch Steuern zu zahlen?
Mehr Artikel