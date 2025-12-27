Mindestlohn, Kraftstoffpreise, Eier und Honig: Das alles ändert sich 2026

Mindestlohn, Renten und Kindergeld steigen. Vieles wird aber auch teurer, wie das Deutschlandticket. Ein Überblick.

Mindestlohn: In vielen Branchen gibt es ab Januar mehr Geld. Der Mindestlohn steigt von 12,82 Euro brutto pro Stunde auf 13,90 Euro. Er gilt auch für Minijobber. Damit erhöht sich die Verdienstgrenze von 556 Euro im Monat auf 603 Euro. Aufs Jahr gerechnet sind das 7236 Euro. Das heißt: Wer 2025 im Schnitt zwischen 556,01 und 603 Euro monatlich...