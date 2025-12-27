MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Mindestlohn, Kraftstoffpreise, Eier und Honig: Das alles ändert sich 2026

Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert.
Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert. Bild: Christin Klose/dpa
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben.
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben. Bild: Jens Büttner/dpa
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen.
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert.
Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert. Bild: Christin Klose/dpa
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben.
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben. Bild: Jens Büttner/dpa
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen.
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Finanzen
Mindestlohn, Kraftstoffpreise, Eier und Honig: Das alles ändert sich 2026
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mindestlohn, Renten und Kindergeld steigen. Vieles wird aber auch teurer, wie das Deutschlandticket. Ein Überblick.

Mindestlohn: In vielen Branchen gibt es ab Januar mehr Geld. Der Mindestlohn steigt von 12,82 Euro brutto pro Stunde auf 13,90 Euro. Er gilt auch für Minijobber. Damit erhöht sich die Verdienstgrenze von 556 Euro im Monat auf 603 Euro. Aufs Jahr gerechnet sind das 7236 Euro. Das heißt: Wer 2025 im Schnitt zwischen 556,01 und 603 Euro monatlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
 14 Bilder
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung - im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
12:35 Uhr
3 min.
Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt
Update
In den Kreißsälen der Stadt war über Weihnachten einiges los.
4.04 Uhr und Liv war die erste in der Rabensteiner Geburtsklinik, die das Licht der Welt an Heiligabend erblickte. Sie blieb nicht die einzige. Und auch über die Feiertage geht es weiter. Und im Klinikum Chemnitz?
Denise Märkisch
23.12.2025
9 min.
Steuer, Deutschlandticket, Wehrdienst – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
06:00 Uhr
4 min.
Kommen mehr Zuzahlungen und weniger Kassenleistungen?
Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen stark. (Archivbild)
Die Ausgaben für die medizinische Versorgung steigen und steigen. Die Regierung will 2026 umfassend gegensteuern. Worauf machen sich die Bürgerinnen und Bürger gefasst und was sollten die Ziele sein?
Sascha Meyer, dpa
26.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall auf B 101 im Erzgebirge: Drei Menschen verletzt
Der Ford kam nach dem Zusammenstoß wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen.
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
André März
06:12 Uhr
1 min.
Landesweite Angriffe in der Ukraine
Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew an. (Archivbild)
Erneut greift das russische Militär auch die Hauptstadt Kiew an. Es kommt zu Explosionen. Ziel ist laut Berichten unter anderem die Energie-Infrastruktur.
Mehr Artikel