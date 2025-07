Mit Baby und Kleinkind in die USA

Jeder, dem wir davon erzählen, hält uns für verrückt. Die Omas und Opas haben keine ruhige Nacht mehr. Aber dieser Urlaub muss sein.

Seitdem ich denken kann, ist die USA mein Sehnsuchtsland. Hatte ich doch einen Ur-Ur-Ur-Opa, der viele Jahre dort gelebt hat und dessen Fotos und Postkarten ich schon als Kind gern bestaunt habe. Mit 16 Jahren habe ich den Schritt gewagt und ein Schuljahr in den USA verbracht. In New Mexico, einem Bundesstaat, von dem ich bis dahin noch nie...