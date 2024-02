Mit meetingfreier Zeit besser durch den Arbeitsalltag

Lassen Sie sich auch ständig von Kleinigkeiten aus der Konzentration reißen? Mit einer einfachen Strategie schaffen Sie Raum für Arbeit, die wirklich zählt.

Hamburg.

Eine neue E-Mail, eine Push-Nachricht auf dem Smartphone und dann kommt auch noch ein Video-Call rein: Wer sich bei der Arbeit ständig unterbrechen lässt, hat am Ende des Tages kaum was geschafft. Das ist nicht nur frustrierend, sondern lässt auch den Stresspegel steigen. Um dem zu entgehen, können Beschäftigte einen meetingfreien Vormittag ausprobieren. Das empfiehlt Autorin Anja Förster in einem Beitrag auf Xing.