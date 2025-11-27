1000 Euro Kfz-Versicherung für einen zehn Jahre alten Opel – wegen eines Risikozuschlags für Ältere

Mobilität
Für viele Sachsen wird die Kfz-Versicherung 2026 teurer. Besonders Senioren wie Bernd Zieschang aus Dresden erschrecken beim Blick auf die Rechnung. Denn Versicherer stellen ihnen auch ihr Alter in Rechnung.
Der Spätherbst ist für Bernhard Zieschang aus Dresden die Jahreszeit der unerfreulichen Briefe. Kürzlich steckte wieder einer im Postkasten: die Ankündigung der Huk-Coburg, Zieschangs Jahresbeitrag für die Kfz-Versicherung steige 2026 auf eine fast vierstellige Summe. Exakt 985,45 Euro soll der Rentner aus Dresden bis zum Stichtag am 1....
