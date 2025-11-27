Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 1000 Euro Kfz-Versicherung für einen zehn Jahre alten Opel – wegen eines Risikozuschlags für Ältere

Rüstiger älterer Autofahrer am Steuer: Viele Senioren fahren bis ins hohe Alter mit dem Auto - teilweise, weil sie müssen, teilweise aber auch, weil es Teilhabe am Leben anderer und Selbstbestimmtheit ermöglicht.
Rüstiger älterer Autofahrer am Steuer: Viele Senioren fahren bis ins hohe Alter mit dem Auto - teilweise, weil sie müssen, teilweise aber auch, weil es Teilhabe am Leben anderer und Selbstbestimmtheit ermöglicht.
1000 Euro Kfz-Versicherung für einen zehn Jahre alten Opel – wegen eines Risikozuschlags für Ältere
Von Andreas Rentsch
Für viele Sachsen wird die Kfz-Versicherung 2026 teurer. Besonders Senioren wie Bernd Zieschang aus Dresden erschrecken beim Blick auf die Rechnung. Denn Versicherer stellen ihnen auch ihr Alter in Rechnung.

Der Spätherbst ist für Bernhard Zieschang aus Dresden die Jahreszeit der unerfreulichen Briefe. Kürzlich steckte wieder einer im Postkasten: die Ankündigung der Huk-Coburg, Zieschangs Jahresbeitrag für die Kfz-Versicherung steige 2026 auf eine fast vierstellige Summe. Exakt 985,45 Euro soll der Rentner aus Dresden bis zum Stichtag am 1....
