16 tödliche Radunfälle in Sachsen im ersten Halbjahr: Was bringt ein Sicherheitstraining fürs Rad?

In Sachsen verunglückten in der ersten Jahreshälfte über 2000 Radfahrer, 16 tödlich. In Kursen wird richtiges Bremsen, Balance halten und Ausweichen geübt. Ein Selbsttest.

Der Ball ist der Klassiker. Der Ball, der auf die Straße rollt. Genauso wie das Kind, das ihm folgt. Die Vollbremsung, die nötig ist, um beide nicht zu überfahren. Ja, schon hundert Mal gehört, denke ich. Kann ich doch alles. "Wirklich?", fragt Uwe Nestler. "Warum nicht?", frage ich zurück. Wenige Minuten später weiß ich, warum. Nicht...