4 Tipps: So kommen Sie sicherer durch Autobahnbaustellen

Wird auf der Autobahn gebaut, bedeutet das in der Regel weniger Platz - und damit ein erhöhtes Risiko für Unfälle. Diese Tipps helfen, Baustellen sicher zu passieren.

München.

Viele Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie auf der Autobahn eine Baustelle passieren müssen. Laut Tüv Süd sagt in Umfragen fast jeder Zweite, dass er oder sie sich nicht sicher fühlt, jeder Sechste hätte sogar Angst. Und das mit Recht: Tatsächlich, so der Tüv, komme es auf der Autobahn häufiger zu Unfällen, wenn es aufgrund einer Baustelle enger zugeht.

Mit diesen Tipps kommt man möglichst sicher durch die Baustelle:

Tipp 1: Bei Unsicherheit rechte Spur wählen

Besonders auf der linken Fahrspur ist vielen nicht wohl, weil die meist enger ist. Die rechte Spur ist grundsätzlich breiter und daher für diejenigen, die sich unsicher fühlen, besser geeignet.

Wer sich die linke Spur zutraut, sollte beachten, dass die oft nur bis zu einer bestimmten Fahrzeugbreite erlaubt ist. Wie breit das eigene Auto ist, kann man den Fahrzeugpapieren entnehmen. Hier sind allerdings nicht die Außenspiegel eingerechnet - die müssen zusätzlich bedacht werden.

Tipp 2: Mehr Fokus, weniger Tempo

Aufmerksames Fahren ist natürlich immer geboten. Gerade im Bereich von Autobahnstellen aber sollte man nicht gerade den Lieblingsradiosender heraussuchen oder das Navi einstellen.

Achten Sie außerdem auf etwaige Geschwindigkeitsbeschränkungen und gehen Sie entsprechend mit dem Tempo runter. Im Baustellenbereich wird häufig kontrolliert. Gerade bei Dunkelheit ist es auch unabhängig von Tempolimits ratsam, langsamer zu fahren.

Tipp 3: Ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen halten

Oft muss man sich per Reißverschlusssystem einordnen, wenn sich die Zahl der Fahrspuren vor einer Baustelle verringert. Hierbei sollte man genug Abstand zu den Fahrzeugen halten, die sich vor einem eingliedern. Denn gerade größere Fahrzeuge wie Lkw brauchen viel Platz beim Manövrieren.

Manchmal fordern auch Schilder dazu auf, in der Baustelle versetzt zu fahren, also ohne direkte Nachbarn in der Nebenspur. Das senkt das Risiko, zu kollidieren.

Tipp 4: Keine Spurwechsel und Überholmanöver

Um keine Unfälle zu riskieren, sollte man im Baustellenbereich auf Spurwechsel und Überholmanöver verzichten. Laut Tüv Süd wird man dadurch kaum langsamer, erhöht die Sicherheit aber enorm. (dpa)