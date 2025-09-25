Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pflege und Schutz: Gründliche Reinigung, geeignete Pflegemittel und atmungsaktive Abdeckhüllen bewahren den Oldtimer im Winter. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Pflege und Schutz: Gründliche Reinigung, geeignete Pflegemittel und atmungsaktive Abdeckhüllen bewahren den Oldtimer im Winter. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Mobilität
5 Tipps: So machen Sie Ihren Oldtimer winterfest
Bald verschwinden die Klassiker wieder von den Straßen. Damit die neue Saison im Frühling gut startet, sollten Besitzer ihre Oldtimer jetzt gründlich auf die Winterpause vorbereiten. So geht's.

Stuttgart.

Noch beschert uns der Herbst freundliche Tage, die zu einer Fahrt mit dem Oldtimer einladen. Doch bis zum Winter ist es nicht mehr lang. Für Autoliebhaber wird es Zeit, sich auf die Winterruhe ihres Oldtimers vorzubereiten. 

Damit es im Frühling kein böses Erwachsen gibt - rostiger Motor, Standplatten oder Schimmel - empfiehlt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) diese Maßnahmen:

1. Prüfen: braucht es eine Reparatur?

Auf den letzten Fahrten der Saison sollten Besitzer besonders hinhören: Klackert oder rasselt da etwas, was normalerweise nicht zur Geräuschkulisse des alten Autos gehört? Checks und nötige Reparaturen schiebt man besser nicht bis zum Frühling auf. Denn wer will die Saison schon mit einem kaputten Oldtimer beginnen?

2. Tank und Luft auffüllen

Auf der letzten Fahrt volltanken. Ein voller Tank ist besser gegen Rost im Inneren geschützt. Den Reifendruck sollte man auf drei bis vier bar erhöhen, damit die Pneus im Winter keinen Standplatten erleiden. 

3. Oldtimer technisch auf Vordermann bringen

Bevor man das Auto in die Winterpause entlässt, empfiehlt sich:

  • ein Ölwechsel, damit der Motor geschmeidig bleibt
  • Kühlmittel und Frostschutz kontrollieren
  • die Bremsflüssigkeit zu tauschen - zumindest alle zwei Jahre -, weil die Bremsen bei alter Bremsflüssigkeit schlagartig nachlassen können
  • die Starterbatterie auszubauen und trocken zu lagern oder aber sie mit einem Ladeerhaltungsgerät zu verbinden, damit sie im Frühjahr wieder gut anspringt

Abstellen sollte man den Wagen mit eingelegtem ersten Gang oder Rückwärtsgang - nicht mit angezogener Handbremse. Dadurch könnten die Räder blockieren.

4. Reinigen und pflegen - außen und innen

Zur Vorbereitung auf den Winterschlaf gehört auch, den Oldtimer gründlich zu reinigen und zu pflegen. Und zwar:

  • Lack, Unterböden, Radkästen und schwer zugängliche Ecken putzen
  • Lack, Chromteile und Gummidichtungen mit Pflegemitteln behandeln
  • Autoinneres mit Staubsauger, Schwamm und Pflegemitteln für Ledersitze in Schuss bringen 

5. Für trockenes Klima sorgen

Damit sich nicht zu viel Feuchtigkeit im Wagen sammelt, sollte man Fußmatten anheben oder ganz herausnehmen. Schimmel lässt sich verhindern, indem man die Fenster einen Spalt weit öffnet. Abdeckhüllen, die den Oldie vor Staub schützen, sollten atmungsaktiv sein, damit sich kein Kondenswasser sammelt. (dpa)

