Der neue Polestar 5 zielt in die Oberklasse. Bild: Stefan Isaksson/Polestar/dpa-tmn
Der neue Polestar 5 zielt in die Oberklasse. Bild: Stefan Isaksson/Polestar/dpa-tmn
Mobilität
884 PS: Elektrischer GT wird zum Flaggschiff bei Polestar
Polestar lässt fünfe gerade sein und krönt die Modellpalette jetzt mit dem 5er. Der elektrische GT zielt in die Oberklasse und verspricht viel neue Technik, ist im Grunde aber ein alter Bekannter.

München.

Polestar arbeitet weiter am Aufstieg in die Premium-Klasse und stellt deshalb ein neues Flaggschiff vor. Auf der IAA in München (9. bis 14. September) enthüllte die elektrische Volvo-Schwester deshalb den neuen Polestar 5, der noch in diesem Jahr zu Preisen ab 119.900 Euro in den Handel kommt.

Zwar feiern die Schweden den fünf Meter langen Gran Turismo als Weltpremiere. Doch so richtig neu ist die Fließhecklimousine nicht. Im Gegenteil: Bereits vor fünf Jahren haben sie das Flaggschiff als Studie Precept gezeigt und jetzt mit nur marginalen Änderungen in Serie gebracht, so Polestar.

Während das Design vertraut ist, kommt unter dem Blech neue Technik zum Einsatz: Der Polestar 5 stehe auf einer eigenen Plattform und starte mit einer 800-Volt-Architektur, die immer einen 112 kWh großen Akku mit bis zu 350 kW Ladeleistung nutze. Im Basismodell speist der zwei Motoren mit zusammen 550 kW/748 PS und ermöglicht Reichweiten von 670 Kilometern.

Mit über 880 PS - so geht das Perfomance-Modell an den Start

Beim mindestens 142.900 Euro teuren Performance stehen 650 kW/884 PS und 565 Kilometer Reichweite im Datenblatt. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Schweden-Fünfer dem Hersteller zufolge in bestenfalls 3,1 Sekunden und das Spitzentempo gibt Polestar mit 250 km/h an. (dpa)

