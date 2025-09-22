Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf verschneiten Straßen sollte man sich auf seine Reifen verlassen können. Der ADAC hat das getestet.
Auf verschneiten Straßen sollte man sich auf seine Reifen verlassen können. Der ADAC hat das getestet. Bild: ADAC/Marc Wittowski/dpa-tmn
Vor allem sehr günstige Winterreifen könnten laut ADAC ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Vor allem sehr günstige Winterreifen könnten laut ADAC ein Sicherheitsrisiko darstellen. Bild: ADAC/Marc Wittowski/dpa-tmn
Wer viel in winterlichen Regionen unterwegs ist, sollte in gute Winterreifen investieren.
Wer viel in winterlichen Regionen unterwegs ist, sollte in gute Winterreifen investieren. Bild: ADAC/Marc Wittowski/dpa-tmn
Auf verschneiten Straßen sollte man sich auf seine Reifen verlassen können. Der ADAC hat das getestet.
Auf verschneiten Straßen sollte man sich auf seine Reifen verlassen können. Der ADAC hat das getestet. Bild: ADAC/Marc Wittowski/dpa-tmn
Vor allem sehr günstige Winterreifen könnten laut ADAC ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Vor allem sehr günstige Winterreifen könnten laut ADAC ein Sicherheitsrisiko darstellen. Bild: ADAC/Marc Wittowski/dpa-tmn
Wer viel in winterlichen Regionen unterwegs ist, sollte in gute Winterreifen investieren.
Wer viel in winterlichen Regionen unterwegs ist, sollte in gute Winterreifen investieren. Bild: ADAC/Marc Wittowski/dpa-tmn
Mobilität
ADAC testet Winterreifen: Hälfte ist nicht empfehlenswert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele fallen durch, viele sind okay - doch nur ein Fünftel der getesteten Winterreifen schneidet gut ab. Welche Modelle konnten überzeugen?

München.

Alle, deren Auto nicht auf Ganzjahresreifen rollt, müssen bald wieder einen Werkstatttermin machen oder selbst Hand anlegen. Denn die Winterreifensaison steht ins Haus. Wer nun auch noch neue Reifen braucht, steht vor der Qual der Wahl. Die Auswahl ist riesig. Tests können helfen.

Der ADAC hat aktuell 31 Reifen der Dimension 225/40 R18 untersucht - aus allen Preisklassen von rund 93 bis 177 Euro pro Reifen. Das Fazit: Knapp die Hälfte kann der Autoclub nicht empfehlen, elf Modelle fallen komplett durch – darunter vor allem sehr günstige Reifen.

Die schlechtesten Reifen können gefährlich werden

Sie zeigten dem ADAC zufolge mindestens bei einer Fahraufgabe so schlechte Leistungen, dass sie als mangelhaft bewertet wurden. Bei diesen Produkten bestehe für Autofahrer ein "absolutes Sicherheitsrisiko".

Ein Beispiel: Während das mit dem Sieger bereifte Testauto beim Bremsen auf nasser Straße (aus 80 km/h bis Stillstand) nach rund 31 Metern stand, war der Wagen mit dem schlechtesten Reifen im Versuch an dieser Stelle noch mit 45 km/h unterwegs. 

Vier weitere Modelle sind nur "ausreichend" – und für den Club damit auch keine Empfehlung. Zehn Reifen sind "befriedigend" und gelten damit als eingeschränkte Empfehlung. Darunter sind auch zwei vergleichsweise günstige Modelle: der "Momo W-20 North Pole" (Note: 2,7 / ca. 115 Euro) und der "Matador MP93 Nordicca" (3,0/ 110 Euro).

Diese Reifen sind im Test am besten

Nur rund ein Fünftel der Modelle schneidet "gut" ab. Ganz vorn liegt der "Goodyear UltraGrip Performance 3" (Note: 2,0) für rund 171 Euro pro Reifen. Er lieferte vor allem im Nassen gute Fahrleistungen und überzeugte die Tester auch mit einer prognostizierten Laufleistung von mehr als 76.000 Kilometern.

Knapp dahinter folgt der "Michelin Pilot Alpin 5" (2,1/ 177 Euro) auf Platz zwei. Ebenfalls mit "gut" schneiden ab: der "Bridgestone Blizzak 6" (2,2/ 167 Euro), der "Dunlop Winter Sport 5" (2,4/ 169 Euro), der "Hankook Winter i*cept evo3 W330" (2,4/ 140 Euro) sowie der "Continental WinterContact TS 870 P" (2,5/ 177 Euro).

Vor allem wer oft in winterlichen Regionen fährt, sollte in gute Winterreifen investieren. Wer nur wenig fährt – zumal in gemäßigten Zonen – und bei extrem winterlichen Bedingungen das Auto auch mal stehen lassen kann, könnte auch zu den günstigeren, immer noch empfehlenswerten greifen, so der ADAC. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
17.09.2025
4 min.
Stellantis: So läuft der große Rückruf ab
Rückrufaktion gestartet: Über 85.000 Fahrzeuge der Stellantis-Marken sind von Brandgefahr betroffen.
Rund 85.000 Modelle der Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia oder Alfa Romeo sind wegen Brandgefahr zurückgerufen worden. Was Betroffene nun wissen müssen.
Peter Löschinger, dpa
19.09.2025
5 min.
Selber machen: Winterreifen richtig montieren in 5 Schritten
Zeit für den Wechsel: Winterreifen sollten aufgezogen werden, sobald die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad Celsius fallen oder winterliche Straßenverhältnisse bevorstehen.
"Von O bis O" kennen die meisten. Warum das richtige Werkzeug, saubere Felgen und der Luftdruck entscheidend sind – und was beim Anziehen der Radmuttern unbedingt beachtet werden sollte.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel