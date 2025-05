Alpina-Gründer Bovensiepen macht mit Zagato weiter

Die Marke Alpina haben sie an BMW verkauft. Doch deshalb lassen die Brüder Bovensiepen nicht die Finger vom Autobau. Jetzt machen sie unter eigenem Namen weiter - mit prominenter Hilfe beim Erstling.

Como/Buchloe.

Alpina ist für die Gebrüder Bovensiepen seit dem Verkauf an BMW Geschichte, doch jetzt schlägt die Manufaktur aus Buchloe im Ostallgäu ein neues Kapitel auf und baut unter eigenem Namen weiter edle Autos in Kleinserie. Das hat das Unternehmen am Rande des Concorso d'Eleganza Villa d'Este im norditalienischem Como angekündigt und seinen Erstling gezeigt.