Andersartig robust: So schlägt sich der Mazda3 beim Tüv

Der Mazda3 ist der Golf-Konkurrent des japanischen Herstellers, ein meist verlässliches Kompaktklassenauto, das vor allem als junger Gebrauchter überzeugt. Und wer's mag: Er versprüht gewisse Exotik.

Berlin.

Das Design von Mazda ist seit Jahren etwas scharfkantiger und exotischer als bei vielen anderen Herstellern. Der Mazda3, Wettbewerber in der Golf-Klasse, macht da keine Ausnahme - vor allem, wenn es das aktuelle Modell sein soll. Aber auch der ebenfalls hier betrachtete Vorgänger ist ein scharf gestaltetes Auto.Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) treten die beiden Generationen dagegen unterschiedlich auf. Der Neuere gibt kaum Anlass zum Meckern, der Ältere schon eher.