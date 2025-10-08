Aston Martin bringt DB12 auch als S-Modell

Aston Martin krönt nun auch den DB12 mit einer S-Variante. Damit versprechen die Briten der Kundschaft mehr Power und Agilität.

Gaydon. Aston Martin schickt nun auch den DB12 ins Sportstudio und bringt den Sportwagen nach dem DBX und dem Vantage als drittes S-Modell an den Start. Das hat der britische Hersteller mitgeteilt und die Auslieferung für 2026 angekündigt.Zu Preisen, die deutlich über den 225.000 Euro des Grundmodells liegen dürften, schrauben die Briten die Leistung des 4,0 Liter großen V8-Motors noch einmal nach oben und stellen nun statt 500 kW/680 PS eine Spitzenleistung von 515 kW/700 PS in Aussicht.

Sprintstärker, aber Spitzentempo bleibt gleich

Zwar verkürzt sich der Sprint von 0 auf 100 km/h dadurch um ein Zehntel auf 3,5 Sekunden. Das Spitzentempo bleibt mit 325 km/h aber unverändert.

Doch wollen die Briten dafür bei der Abstimmung einen Unterschied machen: Das Auto sei agiler und engagierter, versprechen die Ingenieure. Außerdem gibt es ein nachgeschärftes Design und eine vierzügige Abgasanlage aus Titan, die einen kernigeren Sound habe. (dpa)