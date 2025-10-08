Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
PS-Upgrade: Das S-Modell des Aston Martin DB12 verspricht mehr Agilität.
PS-Upgrade: Das S-Modell des Aston Martin DB12 verspricht mehr Agilität. Bild: Philipp Rupprecht/Aston Martin Lagonda Limited/dpa-tmn
PS-Upgrade: Das S-Modell des Aston Martin DB12 verspricht mehr Agilität.
PS-Upgrade: Das S-Modell des Aston Martin DB12 verspricht mehr Agilität. Bild: Philipp Rupprecht/Aston Martin Lagonda Limited/dpa-tmn
Mobilität
Aston Martin bringt DB12 auch als S-Modell
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aston Martin krönt nun auch den DB12 mit einer S-Variante. Damit versprechen die Briten der Kundschaft mehr Power und Agilität.

Gaydon.

Aston Martin schickt nun auch den DB12 ins Sportstudio und bringt den Sportwagen nach dem DBX und dem Vantage als drittes S-Modell an den Start. Das hat der britische Hersteller mitgeteilt und die Auslieferung für 2026 angekündigt.Zu Preisen, die deutlich über den 225.000 Euro des Grundmodells liegen dürften, schrauben die Briten die Leistung des 4,0 Liter großen V8-Motors noch einmal nach oben und stellen nun statt 500 kW/680 PS eine Spitzenleistung von 515 kW/700 PS in Aussicht.

Sprintstärker, aber Spitzentempo bleibt gleich

Zwar verkürzt sich der Sprint von 0 auf 100 km/h dadurch um ein Zehntel auf 3,5 Sekunden. Das Spitzentempo bleibt mit 325 km/h aber unverändert.

Doch wollen die Briten dafür bei der Abstimmung einen Unterschied machen: Das Auto sei agiler und engagierter, versprechen die Ingenieure. Außerdem gibt es ein nachgeschärftes Design und eine vierzügige Abgasanlage aus Titan, die einen kernigeren Sound habe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
2 min.
Neuer Name, neue Antriebe: DS N°4 startet zu diesem Preis
Frischzellenkur: Aus dem DS 4 wird der DS N°4 – mit neuen Antrieben und erstmals auch vollelektrisch.
DS spielt "Vier Gewinnt" und poliert dafür seine Kompaktklasse auf. Dabei sind die Franzosen so gründlich, dass der elegante Cousin des Opel Astra sogar einen ganz neuen Namen bekommt. Ganz neu?
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
29.09.2025
2 min.
Cadillac bringt Vistiq: Elektro-SUV mit dritter Sitzreihe
Bulliges US-Feeling: Der Cadillac Vistiq ist ein elektrischer SUV mit drei Sitzreihen und über drei Metern Breite.
Cadillac buhlt weiter um die europäische Kundschaft und bringt gegen elektrische Kolosse wie Volvo EX90 oder Xpeng G9 den Vistiq ins Rennen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel