Aufgefrischt: Mercedes CLA kommt mit neuem Assistenzsystem

Fußgänger, Radfahrer, dichter Verkehr auf vielen Spuren – und dennoch rollt der neue Mercedes CLA mit seinem neuen Assistenzsystem fast ohne Zutun des Fahrers durch die Großstadt. Mit einem Haken.

Shanghai.

Wenn Mercedes in diesem Sommer den neuen CLA in den Handel bringt, wollen die Schwaben nicht nur bei der elektrischen Effizienz neue Maßstäbe setzen, sondern auch in Sachen Assistenzsystemen: Am Rande der Autoshow in Shanghai haben die Schwaben dafür ihre assistierte Innenstadtnavigation demonstriert, mit der die Coupé-Limousine nahezu selbstständig durch den City-Dschungel fährt.