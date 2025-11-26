Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Freikratzen aller Autoscheiben von Eis und Schnee ist Pflicht: Ein kleines Guckloch reicht nicht aus und kann ein Bußgeld nach sich ziehen.
Das Freikratzen aller Autoscheiben von Eis und Schnee ist Pflicht: Ein kleines Guckloch reicht nicht aus und kann ein Bußgeld nach sich ziehen. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Das Freikratzen aller Autoscheiben von Eis und Schnee ist Pflicht: Ein kleines Guckloch reicht nicht aus und kann ein Bußgeld nach sich ziehen.
Das Freikratzen aller Autoscheiben von Eis und Schnee ist Pflicht: Ein kleines Guckloch reicht nicht aus und kann ein Bußgeld nach sich ziehen. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Mobilität
Auto freikratzen: Ein Guckloch in der Scheibe reicht nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer nur ein kleines Guckloch freikratzt, riskiert nicht nur die Sicherheit auf der Straße, sondern auch Geldbußen. Was beim Enteisen von Autoscheiben zu beachten ist.

München.

"Krrrch, Krrrch, Krrrch" – nun ist wieder Zeit für dieses typische Geräusch, wenn frühmorgens in der Nachbarschaft die Wege von Eis und Schnee befreit werden. Laternenparkern graut es dann oft auch – das Auto muss freigekratzt werden. Und das sorgfältig, so der ADAC Südbayern. Sonst wird’s schnell gefährlich und es drohen Geldbußen.

Wer nämlich meint, dass bei den Scheiben nur ein kleines Guckloch ausreicht, der irrt. Das Auto muss vor dem Losfahren ganz von Schnee und Eis befreit werden. Ansonsten kann ein Verwarnungsgeld von zehn Euro folgen.

So wird die Scheibe wieder frei - und heißes Wasser ist tabu

Man greift am besten zu Kunststoffeiskratzern, die eine Sägezahnkante (gegen dicke Eisschichten) und eine glatte Eisschabekante haben, so der ADAC online. Beim Kratzen stets nie zu viel drücken und nicht "wild hin und her" kratzen. Tipp: Auch im Winter die Scheiben möglichst immer frei von Schmutz halten. Denn Schmutzpartikel wirken beim Kratzen schnell wie Schmirgelpapier.

Nie sollte man versuchen, vereiste Scheiben mit heißem Wasser freizubekommen. Denn der drastische Temperaturwechsel führt oft zu Spannungsrissen. Auch lauwarmes oder kaltes Wasser sollte man nicht versuchen, denn dieses würde zwar Eis tauen, aber sofort wieder festfrieren. Und dann wäre die Eisschicht wohl noch dicker.

Auch an den Rest denken

Aber nicht nur die eigene Sicht muss bestmöglich gewährleistet sein. Gefahr droht während der Fahrt auch für den nachfolgenden Verkehr durch herabfallende Schneemengen und Eisstücke. Wer also auch Dach und Hauben nicht ausreichend räumt, riskiert hier 25 Euro. Ach, und nicht vergessen, sich zu bücken: Auch die Kennzeichen müssen lesbar sein, wollen nicht fünf Euro berappt werden.

Nützliche Utensilien und No-Gos

Für die erforderlichen Arbeiten gibt es entsprechende, meist kostengünstige Gerätschaften wie Eiskratzer, Handbesen oder Enteiser-Spray im Autozubehörhandel. Damit sich Eis etwa auf der Frontscheibe gar nicht erst bildet, kann über Nacht auch eine spezielle Abdeckung aufgelegt werden, die mit den Türen fixiert wird. Die werden schon für niedrige einstellige Beträge angeboten.

Und wer meint, beim Freiräumen schon den Motor anmachen zu können, um auch die Heizung in Gang zu bringen, sollte sich auf ein Bußgeld von 80 Euro gefasst machen. Das Warmlaufenlassen des Motors belastet die Umwelt und verursacht unnötigen Lärm. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
Wenn es winterlich glatt wird: So fahren Sie sicher
Gerät das Auto bei Glätte in einer Kurve ins Schlingern, hilft es manchmal mehrmals kurz und kräftig zu bremsen.
Der Winter steht vor der Tür. Und auch wenn es bei Ihnen nicht schneit, kann es ziemlich nasskalt werden - die Voraussetzung für glatte Straßen. Mit diesen Tipps kommen Sie sicher durch.
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
21.11.2025
4 min.
Wie auch Laternenparker ihr E-Auto laden können
Ist die Ladesäule frei, wenn ich ankomme? Wer auf die öffentliche Infrastruktur angewiesen ist, muss flexibel bleiben.
An der Straße, auf dem Parkplatz bei der Arbeit oder während des Supermarkt-Einkaufs: Auch für E-Auto-Fahrer ohne Garage gibt es Ladelösungen. Sie müssen aber gut planen - und Preise vergleichen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
Mehr Artikel