Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ganzjahresreifen ersparen den saisonalen Reifenwechsel und sind besonders in gemäßigten Klimazonen praktisch.
Ganzjahresreifen ersparen den saisonalen Reifenwechsel und sind besonders in gemäßigten Klimazonen praktisch. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Ganzjahresreifen ersparen den saisonalen Reifenwechsel und sind besonders in gemäßigten Klimazonen praktisch.
Ganzjahresreifen ersparen den saisonalen Reifenwechsel und sind besonders in gemäßigten Klimazonen praktisch. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Mobilität
AvD-Test: Diese Ganzjahresreifen taugen was
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ganzjahresreifen können laut AvD-Test inzwischen für viele Autofahrer eine echte Alternative sein. Wie die besten Modelle im Vergleich abschneiden, zeigt der aktuelle Test von drei gängigen Größen.

Frankfurt/Main.

Ja, noch ist Sommer, doch der Herbst steht schon in den Startlöchern. Es dauert nicht mehr lange, bis für viele wieder die saisonale Reifenwechselsaison startet. Es sei denn, es drehen sich Ganzjahresreifen am Auto. Dann bleibt einem das saisonale Wechselballett erspart.

Die auch Allwetterreifen genannten Pneus können ihre Vorteile vor allem in gemäßigten Klimaregionen - wie in weiten Teilen Deutschlands – ausspielen. Im Gegensatz zur achtfachen Bereifung und saisonalem Wechsel kann man sich diesen dann sparen, erläutert der Automobilclub von Deutschland (AvD). Auch ein doppelter Felgensatz und etwaige Kosten für eine Einlagerung benötigt man dann nicht mehr.

Wer auf Ganzjahresreifen setzt, sollte für eine gleichmäßigere Abnutzung diese allerdings auch idealerweise mal achsenmäßig wechseln. Der AvD empfiehlt, das etwa nach 1 bis 1,5 Jahren zu machen. Ideal sei die Verknüpfung mit einer Inspektion, um hier auch Zeit und Kosten zu sparen. Das Intervall hierfür liege je nach Hersteller und Modell bei etwa 20.000 Kilometern.

Die Qualität von Ganzjahresreifen ist gestiegen

Nach den Ergebnissen eines aktuellen Tests des AvD sei die Qualität der Ganzjahresreifen mittlerweile so gut, dass nahezu alle Fahrer über den Einsatz nachdenken können. Früher hätten sie nicht mit der Qualität von reinen Sommer- und Winterreifen konkurrieren können und wären nur für Kleinwagen infrage gekommen. Heute sorgen dem AvD zufolge deutlich besser abgestimmte Gummimischungen sowie Profildesigns dafür, dass sie in "so ziemlich allen Größen zu einer echten Alternative geworden" sind.

Bei extremen Bedingungen, etwa bei Vielfahrern und allen, die in alpinen, schneereichen Regionen zu Hause sind, rät der Club weiterhin die jeweiligen Spezialisten für Sommer und Winter zu nutzen.

Aktuelle Ganzjahresreifen müssen sich in einem Test beweisen

Der AvD hat mit einem Kooperationspartner insgesamt 27 Ganzjahresreifen in drei gängigen Größen im Trockenen, im Nassen und auf Schnee getestet: Nur insgesamt vier Modelle bekommen im fünfstufigen Bewertungssystem ein "nicht empfehlenswert". Immerhin "bedingt empfehlenswert" sind zwei Reifen, zwei weitere werden als "empfehlenswert" erachtet. Mit "sehr gut" dagegen werden elf Reifen, mit "gut" acht weitere Modelle bewertet.

Gewinner und Preis-Leistungssieger in den jeweiligen Kategorien:

Reifengröße: 205/55 R16 (oft an Kompakten)

  • Testsieger: "Continental AllSeason Contact 2 94 V" ("sehr gut") - Preis (jeweils im Mittel) pro Satz: 395 Euro.
  • 2. Plätze: "Bridgestone Turanza All Season 6 94 V" ("sehr gut") - Preis pro Satz: 350 Euro. Sowie: "Pirelli Cinturato All Season SF 3 94 V" ("sehr gut") – Preis pro Satz: 380 Euro.
  • Preis-Leistungs-Sieger: "Kleber Quadraxer 3 94 V" ("gut") - Preis pro Satz: 325 Euro.

Reifengröße: 205/45 R17 (oft an Kleinwagen)

  • Testsieger: "Pirelli Cinturato All Season SF 3 88 W" ("sehr gut") - Preis pro Satz: 565 Euro.
  • 2. Platz: "Continental AllSeason Contact 2 88 V" ("sehr gut") - Preis pro Satz: 560 Euro.
  • Preis-Leistungs-Sieger: "Linglong Grip Master 4S 88 W" ("gut") - Preis pro Satz: 305 Euro.

Reifengröße: 235/60 R18 (oft an SUV/E-Autos)

  • Testsieger: "Pirelli Scorpion All Season SF 3 107 W" ("sehr gut") - Preis pro Satz: 590 Euro.
  • 2. Platz: "AllSeason Contact 2 103 T" ("sehr gut") - Preis pro Satz: 555 Euro.
  • Preis-Leistungs-Sieger: "Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 107 W" ("gut") - Preis pro Satz: 470 Euro.

Die gesamten Testergebnisse hat der AvD auf seiner Internetseite avd.de/reifentest veröffentlicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
15.08.2025
1 min.
Strahlend mit Schatten: Die Mercedes C-Klasse beim Tüv
Begehrter Gebrauchtwagen: Die Qualitäten einer gebrauchten C-Klasse haben sich längst rumgesprochen - doch auf eine Sache sollte man vor dem Kauf besonders achten.
Die C-Klasse von Mercedes ist gefragt. Ein Grund: Das Auto der repräsentativen Marke ist ziemlich robust. Vor allem ein Manko aber zieht sich durch und sollte vor dem Kauf genau überprüft werden.
Stefan Weißenborn, dpa
28.08.2025
2 min.
Test: Diese Erdbeer-Fruchtaufstriche schneiden am besten ab
17 von 25 Erdbeermarmeladen überzeugten die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test". Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche.
Ein fruchtiger Erdbeeraufstrich auf dem Brot gehört für viele Menschen zu einem leckeren Frühstück dazu. Welche Produkte gut sind und warum einige durchfallen, zeigt ein aktueller Check.
Mehr Artikel