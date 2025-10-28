Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gruselige Fahrgemeinschaft: Unkenntlich maskiert oder in behindernden Kostümen steigen Halloween-Fans besser nicht hinters Lenkrad.
Gruselige Fahrgemeinschaft: Unkenntlich maskiert oder in behindernden Kostümen steigen Halloween-Fans besser nicht hinters Lenkrad. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn
Gruselige Fahrgemeinschaft: Unkenntlich maskiert oder in behindernden Kostümen steigen Halloween-Fans besser nicht hinters Lenkrad.
Gruselige Fahrgemeinschaft: Unkenntlich maskiert oder in behindernden Kostümen steigen Halloween-Fans besser nicht hinters Lenkrad. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn
Mobilität
Besser nicht stark kostümiert ans Steuer setzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Clownsnase oder Monstertatzen zu Halloween oder im Fasching ans Steuer? Was bei Kostümierungen im Auto zu beachten ist – und wann es teuer und gefährlich werden kann.

Berlin.

Egal, ob zu Halloween oder in der anstehenden närrischen fünften Jahreszeit: Wer kostümiert Auto fahren will, beachtet besser ein paar Tipps, um ohne Geldbußen und vor allem sicher ans Ziel zu kommen.

Aufwendige Kostümierungen bleiben auf den Fahrten besser im Kofferraum, so der Auto Club Europa (ACE). Wer so loswill, macht das besser als Passagier – etwa im ÖPNV, als Mitfahrer im Freundes- oder Familienkreis oder in einem Taxi.

Kostüme nicht grundsätzlich verboten, aber...

Zwar ist es vom Grundsatz her nicht verboten, sich im Kostüm hinters Steuer zu setzen. Aber: Weder die Sicht, das Gehör noch die Bewegungsfreiheit dürfen etwa durch zu üppige Verkleidungen eingeschränkt werden. Wird etwa die Sicht dadurch behindert, kann eine Verwarnung von 10 Euro folgen. Werden auch noch andere behindert oder gefährdet, werden 20 bis 35 Euro daraus.

Wichtig auch aus Gründen der Verkehrsüberwachung: Nicht nur die eigene Sicht darf behindert werden, auch das Gesicht darf am Steuer nicht verdeckt oder verhüllt sein. Wer sich nicht dran hält, riskiert 60 Euro Bußgeld. Aber es gibt Einschränkungen: Solange wesentliche Gesichtszüge erkennbar sind, dürfen sich Feierwütige mit Gesichtsbemalung oder etwa einer Clownsnase schmücken.

Bei groteskem Schuhwerk ist auch Vorsicht angebracht

Auch bei den Schuhen sollte man aufpassen. Mit Monstertatzen, extremen High Heels oder Clown-Schuhen auf die Pedale? Besser nicht. Zwar gibt es für Privatfahrer keine Vorgaben für bestimmte Schuhe. Aber man muss jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug gewährleisten können. So taugen sperrige Faschingsschuhe einfach nicht für die Pedalarbeit.

Aber auch Alltagsschuhwerk kann dafür ungeeignet sein wie etwa sperrige Stiefel im Winter oder Flipflops im Sommer. Hier können ansonsten nach Unfällen etwa Mithaftung und Kürzungen von Versicherungsleistungen folgen, falls es im Zusammenhang mit ungeeignetem Schuhwerk zu Unfällen gekommen ist.

Gut zum Autofahren taugen laut ADAC Schuhe, die nicht einen nicht von den Pedalen abrutschen lassen, sondern einen guten Kraftschluss zwischen Fuß und Pedalen ermöglichen. Dabei sollte man auch auf Schleifen oder Ähnliches verzichten, das sich so etwas verheddern kann. Auch zu breit sollten Schuhe nicht sein, da man ohne Absicht auf zwei Pedale gleichzeitig treten könnte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
01.10.2025
7 min.
Jeck, nicht dumm: Was Narren im Straßenverkehr besser lassen
Das Gesicht bleibt erkennbar und der Fahrer nüchtern - so darf auch der Narr am Steuer sitzen.
Närrischer Spaß ja - aber bitte sicher! Im Straßenverkehr gelten klare Regeln, auch für Monster, Prinzessinnen und Co. Von Maskenverbot bis Promillegrenze: So feiert man sicher und bleibt straffrei.
Peter Löschinger, dpa
23.10.2025
3 min.
Sturm am Steuer – So fahren Sie sicherer bei starkem Wind
Sturm und Starkregen: Bei so extremen Wetterlagen fährt man möglichst gar nicht erst los.
Der Herbst kann stürmisch werden. Warum langsames Fahren, beide Hände am Lenkrad und Abstand jetzt besonders wichtig sind. Und warum gar nicht erst loszufahren der bessere Weg sein kann.
Mehr Artikel