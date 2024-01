BYD Seal kommt auch als SUV in den Handel

Kurz nach der Premiere des Seal stellt BYD der elektrischen Limousine ein SUV zur Seite. Das ist nicht nur praktischer, sondern auch der Preis ist eine Überraschung.

Shenzhen.

BYD stellt dem Seal ein SUV zur Seite: Die praktische Alternative zur schnittigen Elektrolimousine wird als Seal U vermarktet und kommt noch im Februar in den Handel, teilte der Hersteller mit. Statt wie die meisten Hersteller den Preis in so einem Fall anzuheben, senkt BYD ihn sogar und verkauft den Konkurrenten von Autos wie VW ID.4 oder Tesla Model Y ab 41 990 Euro - das sind 3000 Euro weniger als bei der Limousine.