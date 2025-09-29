Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bulliges US-Feeling: Der Cadillac Vistiq ist ein elektrischer SUV mit drei Sitzreihen und über drei Metern Breite.
Bulliges US-Feeling: Der Cadillac Vistiq ist ein elektrischer SUV mit drei Sitzreihen und über drei Metern Breite. Bild: Cadillac/General Motors/dpa-tmn
Bulliges US-Feeling: Der Cadillac Vistiq ist ein elektrischer SUV mit drei Sitzreihen und über drei Metern Breite.
Bulliges US-Feeling: Der Cadillac Vistiq ist ein elektrischer SUV mit drei Sitzreihen und über drei Metern Breite. Bild: Cadillac/General Motors/dpa-tmn
Mobilität
Cadillac bringt Vistiq: Elektro-SUV mit dritter Sitzreihe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Cadillac buhlt weiter um die europäische Kundschaft und bringt gegen elektrische Kolosse wie Volvo EX90 oder Xpeng G9 den Vistiq ins Rennen.

Frankfurt.

Der Cadillac Lyriq bekommt Verstärkung. Weil sie bei ihrem Comeback in Europa nicht allein auf ein Modell setzen wollen, stellen sie dem elektrischen Erstling jetzt den Vistiq zur Seite. Auch er ist ein SUV und fährt rein elektrisch, ist aber bei 5,22 Metern Länge und fast 3,10 Metern Radstand noch einmal eine halbe Nummer größer und steigt damit vollends in die Oberklasse der elektrischen Geländewagen auf.

Zu Preisen ab 99.640 Euro konkurriert er zuallererst mit Modellen wie dem Mercedes EQS, dem Audi Q8 oder dem BMW iX. Weil er aber anders als die deutschen SUV eine dritte Sitzreihe bietet, zielt er auch auf Volvo EX90 oder dem Xpeng G9.

Sportliche Fahrleistungen und bis zu 460 Kilometer Reichweite

Technisch wird bei den Amerikanern geklotzt, und nicht gekleckert: So hat der Akku laut Cadillac eine Kapazität von 91 kWh, die für 460 Normkilometer reichen sollen. Danach wird mit bis zu 190 kW geladen. Der Akku speist zwei E-Maschinen von zusammen 475 kW/646 PS, mit denen der Koloss von knapp drei Tonnen Fahrleistungen eines Sportwagens erreicht. So gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h im besten Fall in 3,7 Sekunden und das Spitzentempo wird erst bei 210 km/h erreicht.

Zwar passt der Vistiq zum neuen amerikanischen Weltbild von der wiederentdeckten Größe. Doch wissen sie in Detroit, dass sie auch kleinere Brötchen backen müssen, wenn sie bei uns Erfolg haben wollen – und bereiten deshalb gerade die Premiere des mit 4,82 Meter Länge für US-Verhältnisse fast schon kurzen Optiq vor. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:01 Uhr
2 min.
Nächste Generation des Audi Q3 startet im Doppelpack
Zwei Varianten: Der neue Audi Q3 kommt als klassisches Steilheck und als eleganter Sportback auf den Markt.
Der eine ist einladend, der andere elegant: Wenn Audi den neuen Q3 bringt, muss sich die Kundschaft zwischen Steilheck und Sportback entscheiden. Unter dem Blech sind die beiden SUV aber gleich.
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
12.09.2025
2 min.
Batterie-Update lässt Xpeng G6 und G9 schneller laden
Im SUV-Coupé G6 hat der 800-Volt-Akku eine Kapazität von 81 kWh und ermöglicht Reichweiten von bestenfalls 525 Normkilometern.
Der chinesische VW-Partner Xpeng baut neue Akkus in seine zwei elektrischen SUV und verspricht für G6 und G9 nahezu konkurrenzlose Ladeleistungen. Schade nur, dass die bislang kaum wer nutzen kann.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel