Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Etwas länger und breiter: Der neue Citroën C5 Aircross hat zwar auch "nur" fünf Sitzplätze, bietet aber insgesamt mehr Platz.
Etwas länger und breiter: Der neue Citroën C5 Aircross hat zwar auch "nur" fünf Sitzplätze, bietet aber insgesamt mehr Platz. Bild: Adrien Cortesi/Stellantis/Citroën/dpa-tmn
Etwas länger und breiter: Der neue Citroën C5 Aircross hat zwar auch "nur" fünf Sitzplätze, bietet aber insgesamt mehr Platz.
Etwas länger und breiter: Der neue Citroën C5 Aircross hat zwar auch "nur" fünf Sitzplätze, bietet aber insgesamt mehr Platz. Bild: Adrien Cortesi/Stellantis/Citroën/dpa-tmn
Mobilität
Citroën C5 Aircross kommt im neuen Format
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Citroën bringt ein neues Flaggschiff. Doch während die anderen Stellantis-Geschwister auf Prestige setzen oder gar auf Premium machen, bietet der neue C5 Aircross vor allem Platz.

Paris.

Citroën bereitet den Start des neuen C5 Aircross vor. Die zweite Generation des SUV kommt noch in diesem Herbst in den Handel und soll mindestens 33.990 Euro kosten, teilt der Hersteller mit.

Dafür gibt es zum kantigeren Design ein neues Format, mit dem das SUV seiner Rolle als Flaggschiff besser gerecht werden soll. So haben die Franzosen die Länge um 15 und den Radstand um 10 Zentimeter gestreckt. Es bleibt zwar bei fünf Sitzplätzen, aber auf 4,65 Metern Länge bietet der C5 Aircross jetzt dann im besten Fall 565 bis 1.668 Liter Kofferraum.

Auch beim Antriebt rüsten die Franzosen auf und bieten mehr Auswahl denn je: So gibt es neben dem 107 kW/147 PS starken Benziner des Basismodells für 38.990 Euro aufwärts einen Plug-in-Hybriden mit 143 kW/195 PS Systemleistung und 81 Kilometern elektrischer Reichweite.

Auch zwei E-Versionen sind im Angebot 

Ab 42.590 Euro folgen zwei E-Versionen. Schon jetzt verkauft Citroën einen 73 kWh-Akku für 520 Normkilometer und koppelt den mit einem 157 kW/213 PS starken Frontmotor. Später folgt das Topmodell mit 97 kWh und 170 kW/231 PS, das dann 680 Kilometer weit fahren kann. Spätestens dann zahlt sich auch eine weitere Eigenheit des C5 Aircross aus. Innerhalb der Stellantis-Familie reklamieren die Franzosen für sich die komfortabelste Fahrwerksabstimmung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Batterie-Update lässt Xpeng G6 und G9 schneller laden
Im SUV-Coupé G6 hat der 800-Volt-Akku eine Kapazität von 81 kWh und ermöglicht Reichweiten von bestenfalls 525 Normkilometern.
Der chinesische VW-Partner Xpeng baut neue Akkus in seine zwei elektrischen SUV und verspricht für G6 und G9 nahezu konkurrenzlose Ladeleistungen. Schade nur, dass die bislang kaum wer nutzen kann.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
29.09.2025
2 min.
Nächste Generation des Audi Q3 startet im Doppelpack
Zwei Varianten: Der neue Audi Q3 kommt als klassisches Steilheck und als eleganter Sportback auf den Markt.
Der eine ist einladend, der andere elegant: Wenn Audi den neuen Q3 bringt, muss sich die Kundschaft zwischen Steilheck und Sportback entscheiden. Unter dem Blech sind die beiden SUV aber gleich.
Mehr Artikel