Citroën C5 Aircross kommt im neuen Format

Citroën bringt ein neues Flaggschiff. Doch während die anderen Stellantis-Geschwister auf Prestige setzen oder gar auf Premium machen, bietet der neue C5 Aircross vor allem Platz.

Paris. Citroën bereitet den Start des neuen C5 Aircross vor. Die zweite Generation des SUV kommt noch in diesem Herbst in den Handel und soll mindestens 33.990 Euro kosten, teilt der Hersteller mit.

Dafür gibt es zum kantigeren Design ein neues Format, mit dem das SUV seiner Rolle als Flaggschiff besser gerecht werden soll. So haben die Franzosen die Länge um 15 und den Radstand um 10 Zentimeter gestreckt. Es bleibt zwar bei fünf Sitzplätzen, aber auf 4,65 Metern Länge bietet der C5 Aircross jetzt dann im besten Fall 565 bis 1.668 Liter Kofferraum.

Auch beim Antriebt rüsten die Franzosen auf und bieten mehr Auswahl denn je: So gibt es neben dem 107 kW/147 PS starken Benziner des Basismodells für 38.990 Euro aufwärts einen Plug-in-Hybriden mit 143 kW/195 PS Systemleistung und 81 Kilometern elektrischer Reichweite.

Auch zwei E-Versionen sind im Angebot

Ab 42.590 Euro folgen zwei E-Versionen. Schon jetzt verkauft Citroën einen 73 kWh-Akku für 520 Normkilometer und koppelt den mit einem 157 kW/213 PS starken Frontmotor. Später folgt das Topmodell mit 97 kWh und 170 kW/231 PS, das dann 680 Kilometer weit fahren kann. Spätestens dann zahlt sich auch eine weitere Eigenheit des C5 Aircross aus. Innerhalb der Stellantis-Familie reklamieren die Franzosen für sich die komfortabelste Fahrwerksabstimmung. (dpa)