Cupra betont mit neuen Top-Modellen seine sportliche Seite

Zwar steht der Fünfzylinder für die Sportmodelle im VW-Konzern vor dem Aus. Doch im Cupra Formentor darf der Turbo noch einmal ordentlich orgeln. Und auch der Leon lässt die Muskeln spielen.

Barcelona. Cupra gibt sich einmal mehr sportlich und erweist dem legendären Fünfzylinder-Turbo für die Performance-Modelle im VW-Konzern die vermutlich letzte Ehre. Der 2,5 Liter große Turbomotor zieht jetzt noch einmal in eine Kleinserie des Formentor ein, wie die Seat-Tochter mitteilt.

Im Formentor VZ5 leistet der Motor den Angaben zufolge 287 kW/390 PS und beschleunigt das kompakte SUV mit bis zu 480 Nm in 4,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt über 250 km/h, wird vom Hersteller aber nicht genannt. Weltweit auf 4.000 Exemplare limitiert, soll das Topmodell im Frühjahr nach Deutschland kommen und rund 72.000 Euro kosten.

Auch der kleine Leon kommt als sehr sportliche Kleinserie

Auch beim Leon geben sich die Spanier sportlich. Dort kommt später im neuen Jahr ebenfalls ein VZ in 1.500 Einheiten sowie eine auf 499 Exemplaren limitierte VZ-Kleinserie in Anlehnung an den TCR-Tourenrennwagen. Beide fahren mit einem zwei Liter großen Vierzylinder und werden mit 239 kW/325 PS und 420 Nm zu den bislang stärksten Fronttrieblern der Marke.

Auch hier verspricht Cupra eine rasante Beschleunigung und stellt einen Sprintwert von 5,3 Sekunden in Aussicht. Das Spitzentempo liegt demnach bei 270 km/h. Offen ist allerdings noch der Preis. Doch wird der sicher über dem aktuellen, 56.265 Euro teuren Top-Modell liegen. (dpa)