Der Opel Grandland will als Plug-in mit Reichweite trumpfen

Opel beweist ein Herz für Vielfahrer und bietet den Grandland jetzt auch als Plug-in an. So steigt die Reichweite auf 900 Kilometer und erinnert an Zeiten, als das für einen Diesel ganz normal war.

Rüsselsheim.

Der Opel Grandland wird zum Dauerläufer. Bislang haben die Hessen ihren großen Geländewagen nur als Mild-Hybrid mit einem 100 kW/136 Ps starken Dreizylinder-Benziner oder als E-Modell mit 157 kW/213 PS und bis zu 582 Norm-Kilometern Reichweite angeboten. Nun wollen sie mit der Kombination aus Benzintank und Batterie auch Vielfahrer erreichen und locken dafür mit einem Aktionsradius von 900 Kilometern.

Möglich machen das ein 17,9 kWh großer Akku und eine 92 kW/125 PS starke E-Maschine, die einem 110 kW/150 PS starken Vierzylinder-Benziner zur Seite gestellt werden. Damit kann der Grandland nicht nur 86 Kilometer rein elektrisch fahren, sondern mehr Bremsenergie zurückgewinnen, argumentieren die Hessen und kommen auf einen CO2-Normausstoß von 21 g/km.

Zugleich wird dieser Plug-in-Hybrid auch zum aktuell schnellsten Modell der Baureihe, kommt auf eine Systemleistung von 143 kW/195 PS und schafft bis zu 220 km/h. Nur an der Steckdose ist er langsam. Denn am Wechselstrom beträgt die Ladeleistung 11 kW und Gleichstrom kann der Grandland gar nicht nutzen. In der Preisliste sortiert er sich dagegen unter dem E-Modell ein: Während das ab 46.750 Euro verkauft wird, verlangt Opel für den Dauerläufer mindestens 40.150 Euro. (dpa)