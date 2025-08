Dünnblechig und gut genutzt: der gebrauchte Peugeot 308

Er ist geräumig, die Verarbeitungsqualität hat zugelegt und die Optik gefällt vielen. Doch der Kompakte aus Frankreich offenbart einige Schwächen.

Berlin.

Wer einen Golf auf Französisch möchte, kann den 308 von Peugeot in Betracht ziehen. Zu den Eigenheiten der dritten Generation zählt: Sie spult in ihrem Leben in der Regel mehr Kilometer ab, als das im Kompaktsegment üblich ist.