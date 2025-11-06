Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kleiner Kandidat: Der Micra gibt seit langem den Stadtflitzer im Modellprogramm von Nissan - wie schlägt er sich als Gebrauchter?
Kleiner Kandidat: Der Micra gibt seit langem den Stadtflitzer im Modellprogramm von Nissan - wie schlägt er sich als Gebrauchter? Bild: Nissan/dpa-tmn
Kleiner Kandidat: Der Micra gibt seit langem den Stadtflitzer im Modellprogramm von Nissan - wie schlägt er sich als Gebrauchter?
Kleiner Kandidat: Der Micra gibt seit langem den Stadtflitzer im Modellprogramm von Nissan - wie schlägt er sich als Gebrauchter? Bild: Nissan/dpa-tmn
Mobilität
Eingestellt und abgehängt: Der Nissan Micra beim Tüv
Stefan Weißenborn, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kleiner Klassiker mit Krankheiten: Das als Verbrenner eingestellte japanische Kleinwagenmodell zählt beim Tüv zu den Sorgenkindern. Seine Qualitäten hat der Micra dennoch. Was muss man wissen?

Berlin.

Vierzig Jahre lang gab es die Modellreihe Micra mit Verbrennungsmotor. Daraus den Schluss zu ziehen, dass der japanische Kleinwagen mit seiner Produktionseinstellung im Jahr 2022 ein Höchstmaß an Reife erlangt hätte, wäre jedoch falsch. Alljährlich, schreibt zumindest der "Auto Bild TÜV-Report 2025", würden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) "familiäre Kinderkrankheiten" festgestellt. Was ist da los? Zu den Details:

  • Modellhistorie: Im Jahr 1982 wurde in Deutschland erstmals ein Nissan-Modell namens Micra vertrieben, die hier betrachteten Generationen Nummer vier und fünf kamen 2010 und 2017 in den Handel.

    Der Hersteller überarbeitete das Modell nennenswert 2013 (vor allem optische Änderungen an Heck und Front) und 2020 (unter anderem neue Motoren, die die Norm Euro 6d erfüllen). 2022 wurde der Micra aus dem Modellportfolio gestrichen, um im Herbst 2025 als vollelektrische Variante wiederzukehren.
     
  • Karosserie und Varianten: Die betrachteten Generationen des Micra bietet Schrägheckautos mit fünf Türen - typisch Kleinwagen. In älteren Auflagen gab es den Micra auch als Cabrio-Coupé. Der Japaner wurde teils mit stufenlosem Getriebe bestückt, das wegen seiner als eher verzögert empfundenen Kraftübertragung seit jeher die Geister scheidet. Als Diesel gibt es nur die jüngere der beiden Auflagen.
     
  • Abmessungen (laut ADAC): vierte Generation: 3,78 m bis 3,83 m x 1,67 m x 1,52 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 265 l bis 1.132 l; fünfte Generation: 4,00 m x 1,74 m x 1,46 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 300 l bis 1.004 l.
     
  • Stärken: Als typischer Stadtwagen ist der Micra ein wendiger Gefährte, die Optik reicht je nach Generation von knuffig bis kantig. Auf dem Prüfstand gilt die Lenkung laut "Auto Bild TÜV-Report 2025" als "top". Rost am Fahrwerk ist kein Problem, am Auspuff kommt er vergleichsweise selten vor. Auch die Qualität von Bremsscheiben- und Schläuchen stimmt demnach.
     
  • Schwächen: Der Report moniert eine "bescheidene Materialanmutung", nicht gerade spritzige Motoren, vor allem aber die Achsaufhängungen: Obwohl der Micra als Kleinwagen nicht die Fahrleistungen eines auf Langstrecken bewegten Dienstwagens hat, sind die Beanstandungsquoten in allen Jahrgängen über dem Durchschnitt; vor allem bei der fünften und sechsten HU schnellen die Zahlen nach oben.

    Auch Probleme mit dem Licht ziehen sich durch alle Jahrgänge: verstelltes Abblendlicht, fehlerhafte Scheinwerfer, die einzig beim sechsten Termin recht gut abschneiden. Seine Mühe mit der Funktion der Fußbremse hat der ältere Micra, beim jüngeren ist der Ölverlust oft zu hoch, und die Abgasuntersuchung (AU) kann für ihn zur Hürde werden.
     
  • Motoren: vierte Generation: Benziner (Dreizylinder, Frontantrieb): 59 kW/80 PS und 72 kW/98 PS; fünfte Generation: Benziner (Dreizylinder, Frontantrieb): 54 kW/73 PS bis 86 kW/117 PS, Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

  • Micra 1.2 Acenta mit CVT-Getriebe (6/2016); 59 kW/80 PS (Dreizylinder); 103.000 Kilometer; 7.320 Euro.
  • Micra 1.5 dCi N-Way (6/2018); 66 kW/90 PS (Vierzylinder); 123.000 Kilometer; 7.528 Euro.
  • Micra 1.0 IG-T Acenta (6/2022); 68 kW/92 PS (Dreizylinder); 42.000 Kilometer; 13.455 Euro.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
1 min.
Klassenprimus: Der Audi Q2 beim Tüv (seit 2016)
Crossover oder SUV? Die Grenzen mögen formal verschwinden, ganz klar fällt dagegen das Experten-Urteil über die Gebrauchtqualitäten des Audi Q2 aus.
Grünes Licht für den Q2 in fast allen Baujahren: Beim Tüv schneidet der kompakte Ingolstädter so gut ab, wie kaum ein anderes Auto. Hohen Verschleiß leistet er sich bis dato nur an einem Bauteil.
Stefan Weißenborn, dpa
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
12:15 Uhr
1 min.
Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna
In der Dorotheenstraße ist am Freitag Gas aus einer Leitung getreten.
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
Julia Grunwald
24.10.2025
1 min.
Viel Platz, auch für Patzer: Dacia Duster II beim Tüv
Dusty Duster: Auch wenn der Duster wohl eher kein waschechter Geländewagen ist - einen robusten Look hat er - wie steht's um die inneren Werte?
Das SUV der rumänischen Renault-Tochter ist gebraucht tendenziell günstig, leider aber auch oft ein anfälliges Auto. Immerhin: Die Zweitauflage ist zäher als der noch labilere Vorgänger.
Stefan Weißenborn, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel