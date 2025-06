Elektrische Kleinwagen: City-Flitzer unter Strom

Das Angebot von elektrischen Kleinwagen wächst. Nach Renault R5, Hyundai Inster kommen bald auch VW ID.2 und ID.1 auf den Markt. Welche günstigen E-Fahrzeuge wird es bald geben?

Bergisch Gladbach/ Stuttgart.

Der Markt an elektrischen Autos wächst. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden 158.000 neue E-Fahrzeuge zugelassen – ein Plus von 42,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings fallen die meisten elektrischen Autos unter die Kategorie Kompaktwagen, Mittel- oder Oberklasse. Kleinwagen unter oder um die vier Meter Länge? Eher Fehlanzeige. Seltsam, denn gerade in der Stadt bieten kleine E-Autos Vorteile: klein, wendig und lokal emissionsfrei.