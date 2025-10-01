Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Touch-Display bis hin zum Beifahrer: Die Armatur des künftigen elektrischen Porsche Cayenne verspricht viel Platz für digitale Spielereien.
Touch-Display bis hin zum Beifahrer: Die Armatur des künftigen elektrischen Porsche Cayenne verspricht viel Platz für digitale Spielereien. Bild: Porsche AG/dpa-tmn
Touch-Display bis hin zum Beifahrer: Die Armatur des künftigen elektrischen Porsche Cayenne verspricht viel Platz für digitale Spielereien.
Touch-Display bis hin zum Beifahrer: Die Armatur des künftigen elektrischen Porsche Cayenne verspricht viel Platz für digitale Spielereien. Bild: Porsche AG/dpa-tmn
Mobilität
Elektrischer Cayenne drängt auch digital auf die Überholspur
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass sie bei den Fahrleistungen vorn dabei sind, ist keine Überraschung. Aber Porsches elektrischer Cayenne drängt auch bei der Digitalisierung flott nach vorne.

Leipzig -.

Porsche bereitet die Premiere des elektrischen Cayenne vor und nennt weitere Details zur Technik des großen Geländewagens. Denn um beim Umstieg zum E-Auto endlich voranzukommen, setzten die Schwaben diesmal nicht nur auf die Attraktivität ihres Antriebs. Man will auch mit digitalen Lösungen punkten, teilt der Hersteller mit.

So gibt es nicht nur Motorkombinationen mit über 735 kW/1.000 PS, einem Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden und einer 113-kWh-Batterie für über 600 Kilometer Reichweite und bis zu 400 kW Ladeleistung. Im Inneren gibt es auch ein komplett neues Cockpit samt neuer Elektronikarchitektur.

Großes Display im Innenraum 

Weithin sichtbares Zeichen dafür ist der Touchscreen vor der Mittelkonsole, der erstmals über einen Knick weitergeführt wird. So entsteht im Cayenne die bislang größte Displayfläche in einem Porsche. Darauf laufen eine Vielzahl neuer Apps auch von Fremdanbietern, mit denen der Cayenne auch zur Musikbox oder Spielekonsole werden kann. 

Zwar haben die Entwickler einen Schwerpunkt auf digitale Lösungen gelegt, haben aber klassische Tugenden nicht vergessen. So gibt es erstmals in einem Porsche-SUV ein aktives Fahrwerk mit hydraulischen Dämpfern als Alternative zur Luftfederung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
12.09.2025
2 min.
Batterie-Update lässt Xpeng G6 und G9 schneller laden
Im SUV-Coupé G6 hat der 800-Volt-Akku eine Kapazität von 81 kWh und ermöglicht Reichweiten von bestenfalls 525 Normkilometern.
Der chinesische VW-Partner Xpeng baut neue Akkus in seine zwei elektrischen SUV und verspricht für G6 und G9 nahezu konkurrenzlose Ladeleistungen. Schade nur, dass die bislang kaum wer nutzen kann.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
29.09.2025
2 min.
Cadillac bringt Vistiq: Elektro-SUV mit dritter Sitzreihe
Bulliges US-Feeling: Der Cadillac Vistiq ist ein elektrischer SUV mit drei Sitzreihen und über drei Metern Breite.
Cadillac buhlt weiter um die europäische Kundschaft und bringt gegen elektrische Kolosse wie Volvo EX90 oder Xpeng G9 den Vistiq ins Rennen.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
Mehr Artikel