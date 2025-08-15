Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lamborghini präsentiert den Fenomeno als exklusive Kleinserie mit nur 29 Exemplaren. Bild: Lamborghini/dpa-tmn
Lamborghini präsentiert den Fenomeno als exklusive Kleinserie mit nur 29 Exemplaren. Bild: Lamborghini/dpa-tmn
Mobilität
Fenomeno heißt nun der stärkste Lamborghini
Rasant sind sie alle und auf große Stückzahlen kommt keiner: Doch die Kleinserien des italienischen Sportwagenbauers sind noch mal rarer - so ist der Fenomeno ein Auto zum Staunen, nicht zum Besitzen.

Monterey.

Kleine Stückzahl, große Aufmerksamkeit: Nach diesem Prinzip krönt Lamborghini seine Modellpalette regelmäßig mit Kleinserien. Jetzt ist es wieder so weit: Auf Basis des Top-Modells Revuelto haben die Italiener auf der Carweek in Monterey den Fenomeno vorgestellt.

Nur 29 Mal gebaut, bekommt der Zweisitzer im Vergleich zum Revuelto ein noch kantigeres und schärferes Design mit riesigen Lufteinlässen, das zugleich aber weniger aggressiv wirken soll. Lamborghini-Designer Mitja Borkert spricht von einer neuen "Hyper-Eleganz". Allerdings muss man schon ein flinkes Auge haben, um diese vermeintliche Eleganz zu erkennen. 

Mit starken 1.080 PS unterwegs

Denn auch am Antrieb haben die Italiener noch einmal gearbeitet: Die Kombination aus 6,5 Liter großen V12-Motor, Pufferspeicher und drei E-Maschinen ermöglicht eine Systemleistung von 794 KW/1.080 PS und macht den Fenomeno zum stärksten Sportwagen im Modellprogramm. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt dem Hersteller zufolge in 2,4 Sekunden und das Spitzentempo ist erst jenseits von 350 km/h erreicht. 

Was das Carbon-Coupé kostet, hat Lamborghini nicht mitgeteilt. Allerdings ist der Preis hier auch nur von nebengeordneter Bedeutung: Wie alle sogenannten "Few Offs" der vergangenen 20 Jahre ist auch der Fenomeno längst ausverkauft. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
