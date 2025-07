Gebrauchten Kindersitz kaufen: Darauf müssen Sie achten

Um die Kindersitzpflicht im Auto zu erfüllen, braucht es meist mehrere Sitze, um die Spanne vom Baby bis zum Fast-Teenager abzudecken, das geht ins Geld. Warum den neuen Sitz nicht gebraucht kaufen?

München.

Wer Kinder im Auto mitnehmen will, muss die Kindersitzpflicht beachten. So dürfen die Kleinen bis zu einer Körpergröße von 1,50 Meter oder bis zu einem Alter von 12 Jahren nur mit einem geeigneten Kindersitz an Bord. Um die Spanne vom Baby bis zur 1,50-Meter-Marke abzudecken, sind mehrere Sitze fällig. Und speziell bei mehreren Kindern kann das schnell ins Geld gehen.