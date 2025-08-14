Gefährliche Erntezeit: Große Gefährte und Bauernglatteis

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ist ausreichend Platz und die Strecke gut einsehbar? Auto- und Motorradfahrer sollten vor allem beim Überholen landwirtschaftlicher Fahrzeuge noch vorsichtiger sein.
Ist ausreichend Platz und die Strecke gut einsehbar? Auto- und Motorradfahrer sollten vor allem beim Überholen landwirtschaftlicher Fahrzeuge noch vorsichtiger sein. Bild: Philipp Schulze/dpa/dpa-tmn
Während der Erntezeit sind landwirtschaftliche Fahrzeuge häufiger auf den Straßen. Warum noch mehr Vorsicht und Abstand jetzt besonders wichtig sind.

Frankfurt/Main.

In vielen Regionen des Landes sind wieder vermehrt Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Die Erntezeit hat begonnen und bringt damit auch wieder erhöhte Gefahren mit sich. So seien zwar etwa Unfälle mit Traktoren selten, hätten aber oft dramatische Folgen, so der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) in einer gemeinsamen Mitteilung mit Fachverbänden. 

Denn die großen, schweren Maschinen seien nicht nur deutlich langsamer als der übrige Verkehr, sondern im Falle einer Kollision aufgrund ihrer Masse und Bauweise ein gefährlicher Unfallgegner für Kraftfahrzeugführer. 

Sehr breite, lange und unübersichtliche Fahrzeuge im Einsatz

Viele dieser Fahrzeuge werden auch in Länge und Breite zuweilen unterschätzt, erörtert der ADAC Hessen-Thüringen. Manche sind überbreit und nehmen demnach oft mehr als die Hälfte der Fahrbahn ein. Auch Gespanne von über zehn Metern Länge seien keine Seltenheit. Dazu fehle den Fahrern oft die nötige Rundumsicht. Die Folge: Wer diese Gefährte überholen will, wird meist erst sehr spät wahrgenommen.

Tipp: Auto- und Motorradfahrer sollten bei solchen Fahrzeugen noch vorsichtiger beim Überholen sein. Wirklich nur dann überholen, wenn ausreichend Platz vorhanden und die Strecke gut einsehbar ist.

Zudem kann es passieren, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge unerwartet von der Straße auf unbefestigte Wege einbiegen, welche die Hinterherfahrenden nicht kennen – daher stets noch mehr Abstand halten als sonst für etwaige Bremsmanöver. 

Das gilt auch für den Gegenverkehr: Denn beim Rechtsabbiegen kann es passieren, dass Maschinen mit sehr großem Wendekreis über die Fahrbahnmitte ausholen müssen. Wer also nachfolgt oder entgegenkommt, sollte das Tempo rechtzeitig reduzieren, genügend Abstand halten, nicht überholen - und falls nötig auch stehenbleiben.

Erntereste oder Erdklumpen können wie Glatteis im Sommer wirken

Doch nicht nur durch die Erntefahrzeuge selbst können Gefahren ausgehen.
Werden Erntereste verloren oder Erdklumpen vom Feld auf die Straße getragen, können diese Verschmutzungen die Haftung der Reifen verschlechtern. Kommt dann auch noch Tau oder Regen dazu, kann aus Lehm und Erde ein rutschiger Schmierfilm werden – das sogenannte Bauernglatteis. 

Wichtig: Das ist für Motorradfahrer naturbedingt noch gefährlicher. Für diese kann auch verlorenes Saatgut in Kurven besonders gefährlich werden. (dpa)

